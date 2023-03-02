Президент Чехии Павел назвал приблизительные сроки передачи Украине истребителей
По состоянию на начало весны украинская армия нуждается прежде всего в танках и бронетранспортерах. Кроме того, Украине нужна дальнобойная артиллерия и мощная система ПВО.
Об этом новый президент Чешской Республики Петр Павел заявил в интервью немецкому изданию Zeit Online.
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Оружие для Украины
Отвечая на вопрос журналиста о том, какие виды вооружения сейчас нужны Украине, Павел отметил, что прежде всего это тяжелые боевые танки и бронетранспортеры.
Кроме того, ВСУ нуждаются в дальнобойной артиллерии, чтобы удерживать российскую армию подальше от своих позиций.
Также Силам обороны Украины следует предоставить управляемые ракеты дальностью от 80 до 150 километров и мощную систему противовоздушной обороны против истребителей и крылатых ракет. "Сейчас они представляют серьезную угрозу для солдат, гражданского населения и инфраструктуры", — отметил чешский президент.
Когда Украина получит самолеты
Что касается передачи Украине западных истребителей, то Петр Павел тоже выразил уверенность — в перспективе эта военная техника тоже должна быть предоставлена украинской армии.
"Но мы говорим о полугодии или больше. Потому что это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности", — отметил глава Чехии.
Напомним, Петр Павел рассказал журналистам, что в результате войны против Украины россия долгое время будет нестабильной и НАТО важно быть готовым к разным сценариям. Кроме того, он не очень верит в быстрое "прозрение" россии и ее разворот к налаживанию нормальных отношений с миром.
Фото: Facebook Петра Павела