Президент Чехії застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Reuters

Петр Павел, який раніше був головним військовим радником НАТО, приватно застеріг керівництво України від катастрофи. Під час останніх зустрічей у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем президент Чехії попередив, що у них більше немає елемента несподіванки.

Про це інформує The Guardian.

Читайте також:

Поспішний контрнаступ

Петр Павел сказав, що Зеленський попросив його та його словацьку колегу Зузану Чапутову, щоб кожна з них озброїла українську механізовану бригаду перед довгоочікуваним контрнаступом.

"Мабуть, у них ще є відчуття, що у них немає всього, щоб успішно розпочати операцію", — сказав Петр Павел.

Оскільки підготовка все ще триває, тому Павел звернувся до Шмигаля під час зустрічей минулого тижня з проханням "не підштовхувати його до прискорення, поки вони не будуть повністю готові".

"Тому що може виникнути спокуса підштовхнути їх, щоб продемонструвати якісь результати. Це буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що в України не буде іншого шансу, принаймні цього року", — сказав в інтерв'ю президент Чехії у Лондоні.

За його словами, Україна неминуче зіткнеться з "жахливими втратами", незалежно від потужності своїх сил, і вона не може дозволити собі, щоб напад провалився.

"Це надзвичайно вимогливо з точки зору комплектації особового складу, логістики боєприпасів, фінансування палива. Цього року це буде лише один шанс, тому він має бути успішним", — зазначив Петр Павел.

У своєму першому інтерв'ю у Великій Британії президент Чехії також сказав:

Держави-члени ЄС погодилися цими вихідними постачати боєприпаси для України з-за меж блоку, включаючи Велику Британію та США, попри початкові заперечення з боку Франції, рішення, яке, за його словами, розширить можливості для допомоги Україні в наступні тижні та місяці.

Європа не мала потужностей для виробництва необхідної їй зброї, але вона могла її закупити, і Зеленський сказав, що надасть кваліфікованих техніків для нових заводів з виробництва боєприпасів, якщо оборонна промисловість ЄС не витримає. Він сказав, що вони можуть це зробити.

ЄС повинен постачати боєприпаси для України з усього світу, включно з країнами, які, можливо, не хочуть визнавати свою участь у конфлікті з Росією, або з якими європейські столиці можуть відчувати деяку дипломатичну незручність у спілкуванні — "є способи, як ми може це зробити".

Твердження Кремля про те, що Україна намагалася вбити Володимира Путіна за допомогою безпілотника в Москві, є "нісенітницею", враховуючи оборонний щит навколо російської столиці, і натомість можуть бути "приводом для більшого повітряного нападу на Україну".

Китай зробив "перший крок", який міг би допомогти Заходу чинити дипломатичний тиск на Путіна, підтримавши резолюцію ООН, яка описує Росію як "агресора", хоча Павел сказав, що він сумнівається, що Пекін може бути надійним посередником. За його словами він не впевнений, що Китай дійсно зацікавлений в тому, щоб тиснути на Росію і змушувати її піти на поступки.

Захід повинен бути готовий до результату війни, окрім повної перемоги. Він вважає, що вони повинні робити все, що в їхньому розпорядженні, щоб заохочувати українців і підтримувати їх у досягненні. Але внутрішньо вони також повинні бути готові до інших непередбачених обставин.

Президент Чехії сказав, що головною вимогою Зеленського під час зустрічі 28 квітня були боєприпаси, оскільки він намагався наростити свої сили для цьогорічної весняної зброї.

"Володимир Зеленський — людина, яка не має часу обходити проблему, і я з першої хвилини нашої зустрічі зазначив, що я також не людина дипломатичної мови. Тож я заохотив його відразу перейти до проблеми і він дав мені список техніки, яка їм потрібна для успішного створення та зобов’язує для контрнаступу", — сказав Петр Павел.

Крім цього він додав, що зараз їм буде надзвичайно складно. Чехія вже поставила трохи менше ніж 100 танків, особливо Т72, багато з них модернізованих та приблизно таку ж кількість БТРів, артилерії, ракетних систем і багато боєприпасів. У них ще є певний потенціал — це системи протиповітряної оборони з кількома ракетами, які дуже допоможуть Україні.

"Не слід недооцінювати росіян, тому що у них достатньо живої сили, у них все ще достатньо техніки, навіть якщо вона старша, можливо, в меншій кількості, але все ж у них велика кількість артилерійських стволів, у них багато боєприпасів. Вони не такі неспроможні з точки зору оборони. І, звісно, ​​їм легше бути в обороні, тому що Україна зазнає жахливих втрат, навіть якщо вони добре підготовлені. Тож атакувати такого ворога, як Росія, буде складно і росіян не застануть зненацька вдруге", — зазначив президент Чехії.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід вступає в епоху стратегічної конкуренції між демократією з одного боку та автократичними правителями з іншого. Як приклад він навів Росію та Китай, яким мають протистояти демократичні країни.