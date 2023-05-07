Президент Чехии предостерег руководство Украины от поспешного контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters

Петр Павел, ранее бывший главным военным советником НАТО, частно предостерег руководство Украины от катастрофы. В ходе последних встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем Президент Чехии предупредил, что у них больше нет элемента неожиданности.

Об этом информирует The Guardian.

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Поспешное контрнаступление

Петр Павел сказал, что Зеленский попросил его и его словацкую коллегу Зузану Чапутову, чтобы каждая из них вооружила украинскую механизированную бригаду перед долгожданным контрнаступлением.

"Видимо, у них еще есть ощущение, что у них нет всего, чтобы успешно начать операцию", — сказал Павел.

Поскольку подготовка все еще продолжается, Павел обратился к Шмыгалю во время встреч на прошлой неделе с просьбой "не подталкивать его к ускорению, пока они не будут полностью готовы".

"Потому что может возникнуть соблазн подтолкнуть их, чтобы продемонстрировать какие-то результаты. Это будет чрезвычайно вредно для Украины, если это контрнаступление провалится, потому что у Украины не будет другого шанса, по крайней мере, в этом году", — сказал в интервью президент Чехии в Лондоне.

По его словам, Украина неизбежно столкнется с "ужасающими потерями", независимо от мощи своих сил, и она не может позволить себе, чтобы нападение провалилось.

"Это очень требовательно с точки зрения комплектации личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. В этом году это будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным", — отметил Петр Павел.

В своем первом интервью в Великобритании президент Чехии также сказал:

Государства-члены ЕС согласились в эти выходные поставлять боеприпасы для Украины из-за пределов блока, включая Великобританию и США, несмотря на первоначальные возражения со стороны Франции, решение, которое, по его словам, расширит возможности для помощи Украине в последующие недели и месяцы.

У Европы нет мощностей для производства необходимого ей оружия, но она могла его закупить, и Зеленский сказал, что предоставит квалифицированных техников для новых заводов по производству боеприпасов, если оборонная промышленность ЕС не выдержит. Он сказал, что они могут это сделать.

ЕС должен поставлять боеприпасы для Украины со всего мира, включая страны, которые, возможно, не хотят признавать свое участие в конфликте с Россией, или с которыми европейские столицы могут испытывать некоторое дипломатическое неудобство в общении — "есть способы, как мы можем это сделать".

Утверждение Кремля о том, что Украина пыталась убить Владимира Путина с помощью беспилотника в Москве, является "чепухой", учитывая оборонительный щит вокруг российской столицы, и могут быть "поводом для большего воздушного нападения на Украину".

Китай сделал "первый шаг", который мог бы помочь Западу оказывать дипломатическое давление на Путина, поддержав резолюцию ООН, описывающую Россию как "агрессора", хотя Павел сказал, что он сомневается, что Пекин может быть надежным посредником. По его словам, он не уверен, что Китай действительно заинтересован в том, чтобы давить на Россию и заставлять ее пойти на уступки.

Мероприятие должно быть готово к исходу войны, кроме полной победы. Он считает, что они должны делать все, что есть в их распоряжении, чтобы поощрять украинцев и поддерживать их в достижении. Но внутренне они должны быть готовы к другим непредвиденным обстоятельствам.

Президент Чехии сказал, что главным требованием Зеленского во время встречи 28 апреля были боеприпасы, поскольку он пытался нарастить свои силы для весеннего оружия.

"Владимир Зеленский — человек, у которого нет времени обходить проблему, и я с первой минуты нашей встречи отметил, что я тоже не человек дипломатического языка. Поэтому я призвал его сразу перейти к проблеме и он дал мне список техники, которая им нужна для успешного создание и обязывает для контрнаступления", — сказал Петр Павел.

Кроме этого он добавил, что сейчас им будет очень сложно. Чехия уже поставила чуть менее 100 танков, особенно Т72, многие из них модернизированы и примерно такое же количество БТРов, артиллерии, ракетных систем и много боеприпасов. У них есть еще определенный потенциал — это системы противовоздушной обороны с несколькими ракетами, которые очень помогут Украине.

"Не следует недооценивать россиян, потому что у них достаточно живой силы, у них все еще достаточно техники, даже если она старше, возможно, в меньшем количестве, но все же у них много артиллерийских стволов, у них много боеприпасов. Они не так несостоятельны с точки зрения обороны. И, конечно, им легче быть в обороне, потому что Украина несет ужасные потери, даже если они хорошо подготовлены. Так что атаковать такого врага, как Россия, будет сложно, и россиян не застанут неожиданно во второй раз", — отметил президент Чехии.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад вступает в эпоху стратегической конкуренции между демократией с одной стороны и автократическими правителями с другой. В качестве примера он привел Россию и Китай, которым должны противостоять демократические страны.