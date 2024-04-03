Президент Фінляндії прокоментував удари України по російських НПЗ

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Офіс президента

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував удари українських військових по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Він наголосив, що загарбники розуміють лише таку мову.

Таку заяву Стубб зробив під час спільної конференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу, 3 квітня.

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"Хоч би хто був відповідальний за ці атаки в Росії, питання одне: питання в ціні на нафту чи ми маємо з цим якісь труднощі? Війна — це супутні збитки, і хоч би хто атакував, вони знають, що вони роблять, вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку і треба це мати на увазі повсякчас", — зазначив президент Фінляндії.

Він також додав, що війна є жорстоким і брутальним явищем, проте лише такий підхід розуміє Росія.

Раніше Зеленський заявив, що союзники України мають схвалити завдання ударів по нафтопереробним заводам на території Росії. Він заявив, що росіяни мають відчути на собі "все, через що проходять українці".

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув президент Фінляндії, Александр Стубб. Глава скандинавської країни та український президент сьогодні підписали безпековий договір про довгострокову підтримку від Гельсінкі, який розрахований на 10 років.