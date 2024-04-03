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Президент Финляндии прокомментировал удары Украины по российским НПЗ

3 апреля 2024 17:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Президент Финляндии прокомментировал удары Украины по российским НПЗ
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал удары украинских военных по нефтеперерабатывающим заводам Российской Федерации. Он подчеркнул, что захватчики понимают только такой язык.

Такое заявление Стубб сделал на совместной конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 3 апреля.

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"Кто бы ни был ответственен за эти атаки в России, вопрос один: вопрос в цене на нефть или у нас есть с этим какие-то трудности? Война — это сопутствующий ущерб, и кто бы ни атаковал, они знают, что они делают, они делают это умело, не подвергая гражданских опасности, и надо это иметь в виду постоянно", — отметил президент Финляндии.

Он также добавил, что война является жестоким и агрессивным явлением, однако только такой подход понимает Россия.

Ранее Зеленский заявил, что союзники Украины должны одобрить нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Он заявил, что россияне должны почувствовать на себе "все, через что проходят украинцы".

Напомним, сегодня в Киев прибыл президент Финляндии Александр Стубб. Глава скандинавской страны и украинский президент сегодня подписали договор безопасности о долгосрочной поддержке от Хельсинки, который рассчитан на 10 лет.

война
НПЗ
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Украина
Финляндия
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