Президент Африки підбив підсумки візиту в Україну та РФ

Африканська делегація. Фото: google

Низка африканських лідерів, які вирішили стати посередником у війні, відвідали Україну та РФ. Делегація вже повернулася додому та підбила підсумки своєї зустрічі з президентами двох країн.

Про це повідомляють у пресслужбі президента ПАР.

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Відтак, африканські лідери відвідали Україну та РФ 16 та 17 червня відповідно.

"Я щойно повернувся з України та Російської Федерації у складі делегації семи африканських країн із місією сприяти мирному розв’язанню конфлікту. До складу місії увійшли президенти Сенегалу, Коморських Островів, Замбії та Південної Африки, а також прем’єр-міністр Єгипту та представники Республіки Конго та Уганди", — йдеться у повідомленні.

У рамках Африканської мирної ініціативи, делегація продемонструвала план з 10 пунктів, які мають "покласти край конфлікту".

Перш за все план включає заклики до деескалації бойових дій та термінових переговорів. А також звільнення військовополонених і повернення дітей, посилення гуманітарної підтримки і щоб "зусилля з реконструкції були пріоритетними".



"Одним із ключових досягнень Миротворчої місії був позитивний прийом, який ми отримали з обох сторін, який ми знайшли обнадійливим і який дає підстави для оптимізму щодо того, що пропозиції будуть розглянуті", — стверджують у ПАР.

"Історична ініціатива"

У ПАР кажуть, що ініціатива миротворчої місії — історична. І хочуть, аби "конфлікт" обидві сторони врегулювали шляхом переговорів.

"Оскільки взаємодія з обома сторонами та африканськими лідерами триває, ми сподіваємося, що в міру просування процесу можна буде закласти основу для деескалації конфлікту та переговорів, двох важливих передумов для міцного миру", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київ з візитом прибув також президент ПАР Сіріл Рамафоса. До України 16 червня він приїхав потягом Укрзалізниці. У Немішаєвому його зустріли посол ПАР в Україні та спецпредставник України з африканських питань.