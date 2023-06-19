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Президент ПАР підбив підсумки візиту в Україну та РФ

19 червня 2023 18:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Президент Африки підбив підсумки візиту в Україну та РФ
Африканська делегація. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Низка африканських лідерів, які вирішили стати посередником у війні, відвідали Україну та РФ. Делегація вже повернулася додому та підбила підсумки своєї зустрічі з президентами двох країн. 

Про це повідомляють у пресслужбі президента ПАР.

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Деталі візиту африканської делегації

Відтак, африканські лідери відвідали Україну та РФ 16 та 17 червня відповідно. 

"Я щойно повернувся з України та Російської Федерації у складі делегації семи африканських країн із місією сприяти мирному розв’язанню конфлікту. До складу місії увійшли президенти Сенегалу, Коморських Островів, Замбії та Південної Африки, а також прем’єр-міністр Єгипту та представники Республіки Конго та Уганди", — йдеться у повідомленні. 

У рамках Африканської мирної ініціативи, делегація продемонструвала план з 10 пунктів, які мають "покласти край конфлікту". 

Перш за все план включає заклики до деескалації бойових дій та термінових переговорів. А також звільнення військовополонених і повернення дітей, посилення гуманітарної підтримки і щоб "зусилля з реконструкції були пріоритетними".
 
"Одним із ключових досягнень Миротворчої місії був позитивний прийом, який ми отримали з обох сторін, який ми знайшли обнадійливим і який дає підстави для оптимізму щодо того, що пропозиції будуть розглянуті", — стверджують у ПАР. 

"Історична ініціатива"

У ПАР кажуть, що ініціатива миротворчої місії — історична. І хочуть, аби "конфлікт" обидві сторони врегулювали шляхом переговорів. 

"Оскільки взаємодія з обома сторонами та африканськими лідерами триває, ми сподіваємося, що в міру просування процесу можна буде закласти основу для деескалації конфлікту та переговорів, двох важливих передумов для міцного миру", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Київ з візитом прибув також президент ПАР Сіріл Рамафоса. До України 16 червня він приїхав потягом Укрзалізниці. У Немішаєвому його зустріли посол ПАР в Україні та спецпредставник України з африканських питань.

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