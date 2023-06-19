Президент Африки подвел итоги визита в Украину и РФ

Африканская делегация. Фото: google

Ряд африканских лидеров, решивших стать посредником в войне, посетили Украину и РФ. Делегация уже вернулась домой и подвела итоги своей встречи с президентами двух стран.

Об этом сообщают в пресс-службе президента ЮАР.

Читайте также:

Детали визита африканской делегации

Следовательно, африканские лидеры посетили Украину и РФ 16 и 17 июня соответственно.

"Я только что вернулся из Украины и Российской Федерации в составе делегации семи африканских стран с миссией содействовать мирному разрешению конфликта. В состав миссии вошли президенты Сенегала, Коморских Островов, Замбии и Южной Африки, а также премьер-министр Египта и представители Республики Конго и Уганды", — говорится в сообщении.

В рамках Африканской мирной инициативы делегация продемонстрировала план с 10 пунктов, которые должны "положить конец конфликту".

Прежде всего, план включает призывы к деэскалации боевых действий и срочных переговоров. А также освобождение военнопленных и возвращение детей, усиление гуманитарной поддержки и "усилия по реконструкции были приоритетными".



"Одним из ключевых достижений Миротворческой миссии был положительный прием, который мы получили с обеих сторон, который мы нашли обнадеживающим и дающий основания для оптимизма относительно того, что предложения будут рассмотрены", — утверждают в ЮАР.

"Историческая инициатива"

В ЮАР говорят, что инициатива миротворческой миссии историческая. И хотят, чтобы "конфликт" обе стороны урегулировали путем переговоров.

"Поскольку взаимодействие с обеими сторонами и африканскими лидерами продолжается, мы надеемся, что по мере продвижения процесса можно будет заложить основу для деэскалации конфликта и переговоров, двух важных предпосылок для крепкого мира", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киев с визитом прибыл также президент ЮАР Сирил Рамафоса. В Украину 16 июня он приехал на поезде Укрзализныци. В Немишаево его встретили посол ЮАР в Украине и спецпредставитель Украины по африканским вопросам.