Зеленський оцінив роботу військових медиків

Робота бойових медиків. Фото: Telegram президента Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поодякував військовим медикам за їхню роботу. Він підкреслив, що вони щодня виборюють перемогу, рятуючи життя наших бійців.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Telegram у понеділок, 10 червня.

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"Наші бойові медики й кожен, хто їм допомагає, щодня виборюють перемогу, адже бережуть і рятують життя наших захисників та захисниць. Попри всі труднощі фронту, ризикуючи своїм життям, ви викладаєтесь на повну, щоб захистити і врятувати, повернути здоров’я нашим воїнам", — йдеться у дописі президента.

Робота боойових медиків. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Працюють військові медики. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Медики спасають пораненого. Фото: Telegram Володимира Зеленського 1 / 3

Також Зеленський закликав військових медиків використати весь свій досвід і професіоналізм, щоб врятувати українських бійців та зберегти їх життя та здоров'я.

"Дякую кожному й кожній із вас! Пишаємося тим, що в нас є такі люди", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше на Харківському напрямку загинула парамедик Ірина Цибух з позивним "Чека". Обставини загибелі не повідомляють. Сказано лише, що це сталося під час ротації.

Уряд вніс деякі нововведення до норми закону, згідно з якою жінки-медики чи фармацевти могли працевлаштуватися без документа про облік у ТЦК. Тепер, щоб офіційно працювати, таким жінкам необхідно стати на облік.