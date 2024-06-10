Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Президент поблагодарил боевых медиков за работу и показал фото их деятельности arrow

Президент поблагодарил боевых медиков за работу и показал фото их деятельности

10 июня 2024 14:40
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Зеленский оценил работу военных медиков
Работа боевых медиков. Фото: Telegram президента Владимира Зеленского
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных медиков за их работу. Он подчеркнул, что они ежедневно борются за победу, спасая жизнь наших бойцов.

Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Зеленский оценил работу боевых медиков

"Наши боевые медики и каждый, кто им помогает, ежедневно борются за победу, ведь берегут и спасают жизнь наших защитников и защитниц. Несмотря на все трудности фронта, рискуя своей жизнью, вы выкладываетесь по полной, чтобы защитить и спасти, вернуть здоровье нашим воинам", — говорится в сообщении президента.

  • Работа медиков
    Работа боевых медиков. Фото: Telegram Владимира Зеленского
  • Работают медики
    Работают военные медики. Фото: Telegram Владимира Зеленского
  • Медики
    Медики спасают раненого. Фото: Telegram Владимира Зеленского
1/33

Также Зеленский призвал военных медиков использовать весь свой опыт и профессионализм, чтобы спасти украинских бойцов, их жизнь и здоровье.

"Благодарю каждого и каждую из вас! Гордимся тем, что у нас есть такие люди", — глава государства.

Напомним, ранее на Харьковском направлении погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Обстоятельства гибели не сообщают. Сказано только, что это произошло во время ротации.

Правительство внесло некоторые нововведения в норму закона, согласно которой женщины-медики или фармацевты могли трудоустроиться без документа об учете в ТЦК. Теперь, чтобы официально работать, таким женщинам необходимо встать на учет.

медики
Владимир Зеленский
война в Украине
армия
ВСУ
медицина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня