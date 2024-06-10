Зеленский оценил работу военных медиков

Работа боевых медиков. Фото: Telegram президента Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных медиков за их работу. Он подчеркнул, что они ежедневно борются за победу, спасая жизнь наших бойцов.

Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram в понедельник, 10 июня.

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"Наши боевые медики и каждый, кто им помогает, ежедневно борются за победу, ведь берегут и спасают жизнь наших защитников и защитниц. Несмотря на все трудности фронта, рискуя своей жизнью, вы выкладываетесь по полной, чтобы защитить и спасти, вернуть здоровье нашим воинам", — говорится в сообщении президента.

Работа боевых медиков. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Работают военные медики. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Медики спасают раненого. Фото: Telegram Владимира Зеленского 1/3 ​ 3

Также Зеленский призвал военных медиков использовать весь свой опыт и профессионализм, чтобы спасти украинских бойцов, их жизнь и здоровье.

"Благодарю каждого и каждую из вас! Гордимся тем, что у нас есть такие люди", — глава государства.

Напомним, ранее на Харьковском направлении погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Обстоятельства гибели не сообщают. Сказано только, что это произошло во время ротации.

Правительство внесло некоторые нововведения в норму закона, согласно которой женщины-медики или фармацевты могли трудоустроиться без документа об учете в ТЦК. Теперь, чтобы официально работать, таким женщинам необходимо встать на учет.