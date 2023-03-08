Президент Польщі закликає навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Анджей Дуда

Навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 є просто "необхідним". Українські військові прагнутимуть бути "на рівні стандартів НАТО".

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтервʼю CNN.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Польський лідер висловив переконання, що українські збройні сили прагнуть відповідати стандартам НАТО і тому захочуть використовувати винищувачі F-16.

"Підготовка України пілотів є важливою і вкрай необхідною", — сказав Дуда.

Нагадаємо, декілька днів тому двоє українських пілотів прибули на військову базу в США, де перевіряють їхні навички на авіасимуляторах. Це потрібно, щоб дізнатися, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними американськими військовими літаками, включно з F-16.

Також в інтерв'ю Новини.LIVE конгресвумен Марсі Каптур заявила, що США може надати Україні літаки F-16, але рішення про їх передачу буде прийняте лише в коаліції з Європейським Союзом.