Президент Польщі закликає навчати українських пілотів на винищувачах F-16
Навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 є просто "необхідним". Українські військові прагнутимуть бути "на рівні стандартів НАТО".
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтервʼю CNN.
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Навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Польський лідер висловив переконання, що українські збройні сили прагнуть відповідати стандартам НАТО і тому захочуть використовувати винищувачі F-16.
"Підготовка України пілотів є важливою і вкрай необхідною", — сказав Дуда.
Нагадаємо, декілька днів тому двоє українських пілотів прибули на військову базу в США, де перевіряють їхні навички на авіасимуляторах. Це потрібно, щоб дізнатися, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними американськими військовими літаками, включно з F-16.
Також в інтерв'ю Новини.LIVE конгресвумен Марсі Каптур заявила, що США може надати Україні літаки F-16, але рішення про їх передачу буде прийняте лише в коаліції з Європейським Союзом.