Президент Польши призывает обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Анджей Дуда

Обучение украинских пилотов руководить истребителями F-16 просто "необходимо". Украинские военные будут стремиться быть "на уровне стандартов НАТО".

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Польский лидер убежден, что украинские вооруженные силы стремятся соответствовать стандартам НАТО и поэтому захотят использовать истребители F-16.

"Подготовка пилотов Украины важна и крайне необходима", — сказал Дуда.

Напомним, несколько дней назад два украинских пилота прибыли на военную базу в США, где проверяют их навыки на авиасимуляторах. Это нужно, чтобы узнать, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять разными американскими военными самолетами, включая F-16.

Также в интервью Новини.LIVE конгрессвумен Марси Каптур заявила, что США может предоставить Украине самолеты F-16, но решение об их передаче будет принято только в коалиции с Европейским Союзом.