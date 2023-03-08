Президент Польши призывает обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Обучение украинских пилотов руководить истребителями F-16 просто "необходимо". Украинские военные будут стремиться быть "на уровне стандартов НАТО".
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.
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Обучение украинских пилотов на истребителях F-16
Польский лидер убежден, что украинские вооруженные силы стремятся соответствовать стандартам НАТО и поэтому захотят использовать истребители F-16.
"Подготовка пилотов Украины важна и крайне необходима", — сказал Дуда.
Напомним, несколько дней назад два украинских пилота прибыли на военную базу в США, где проверяют их навыки на авиасимуляторах. Это нужно, чтобы узнать, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять разными американскими военными самолетами, включая F-16.
Также в интервью Новини.LIVE конгрессвумен Марси Каптур заявила, что США может предоставить Украине самолеты F-16, но решение об их передаче будет принято только в коалиции с Европейским Союзом.