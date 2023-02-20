Президентка Молдови Санду розповіла про уроки, винесені з війни в Україні

Санду заявила, що Молдова хоче бути частиною вільного світу

Молдова хоче бути частиною вільного та Європейського світу. Пріоритетами країни залишаються повага до міжнародного права та демократія.

Про це пише Newsmaker, з посиланням на слова президентки країни Мая Санду на саміті "Євронест".

Деталі

На відкритті саміту парламентської асамблеї "Євронест" у Кишиневі Мая Санду заявила, що війна росії проти України дала Молдові багато уроків. Деякі з них важкі та болючі, вони викликали безпрецедентні людські страждання, політичні потрясіння та економічні проблеми.

"Один із найважливіших уроків, який ми засвоїли, — це повага до міжнародного права, прав людини та принципів демократії та верховенства закону. Коли ці цінності ігнорують, наслідки можуть бути катастрофічними... Ми хочемо бути частиною вільного світу... Ми хочемо бути частиною сім'ї Євросоюзу", — сказала вона.

На саміті також виступила голова Європарламенту Роберта Метсола, яка запевнила Санду, що ЄС підтримує Молдову у її прагненнях доєднатися до політичного союзу.

"Ми підтримуємо вас у реалізації ваших прагнень щодо ЄС. Продовжимо добиватися прогресу в роботі з кандидатами — Молдовою та Україною, працюватимемо з Грузією для досягнення статусу країни-кандидата", — заявила Метсола.

Нагадаємо, раніше новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан виступив із заявою щодо необхідності демілітаризації Придністров'я. За його словами, в країні йде гібридна війна і рф може готуватися до ескалації.