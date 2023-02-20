Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Президент Молдовы Санду рассказала об уроках, вынесенных с войны в Украине arrow

Президент Молдовы Санду рассказала об уроках, вынесенных с войны в Украине

20 февраля 2023 14:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Президент Молдовы Санду рассказала об уроках, вынесенных с войны в Украине
Санду заявила, что Молдова хочет быть частью свободного мира
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Молдова хочет быть частью свободного и европейского мира. Приоритетами страны остаются уважение международного права и демократия.

Об этом пишет Newsmaker, со ссылкой на слова президентки страны Маи Санду на саммите "Евронест".

Читайте также:

Подробности

На открытии саммита парламентской ассамблеи "Евронест" в Кишиневе Мая Санду заявила, что война россии против Украины дала Молдове много уроков. Некоторые из них тяжелы и болезненны, они вызывали беспрецедентные человеческие страдания, политические потрясения и экономические проблемы.

"Один из важнейших уроков, который мы извлекли, — это уважение к международному праву, правам человека и принципам демократии и верховенства закона. Когда эти ценности игнорируют, последствия могут быть катастрофическими... Мы хотим быть частью свободного мира... Мы хотим быть частью семьи Евросоюза", — сказала она.

На саммите также выступила глава Европарламента Роберта Метсола, которая заверила Санду, что ЕС поддерживает Молдову в ее стремлениях присоединиться к политическому союзу.

"Мы поддерживаем вас в реализации ваших стремлений по отношению к ЕС. Продолжим добиваться прогресса в работе с кандидатами — Молдовой и Украиной, будем работать с Грузией для достижения статуса страны-кандидата", — заявила Метсола.

Напомним, ранее новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил с заявлением о необходимости демилитаризации Приднестровья. По его словам, в стране идет гибридная война и россия может готовиться к эскалации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

15:42 Венеция столкнулась с проблемами из-за сильных отливов и засухи: каналы под угрозой

15:35 "Дети громко играли": одессит запустил салют прямо в сторону площадки

15:32 Агент Анатолия Трубина назвал цену футболиста

15:24 Япония пригласила Зеленского на онлайн-саммит G-7, — премьер-министр

15:19 Львовский областной центр экстренной помощи получил в Польше «Золотое отличие»

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:15 Пенсионный фонд рассказал, получили ли украинцы пенсии на банковские карты

15:10 Устроил погоню и стрелял в полицейский автомобиль: суд решил судьбу одессита

Эксклюзив

15:10 Обстреляли 75 раз, снаряд убил семью: ситуация в Херсонской области за сутки

15:02 В Курской области срочники взорвали блиндаж: погибли шесть военнослужащих

14:53 В Кении работницы чайных фабрик испытывали сексуальное насилие со стороны руководства, — СМИ

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Новина з відео

13:37 Безопасное море: у бойцов ВМС прошли обучения на противоминном корабле

Новина з відео

13:03 Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным

Срочная новость

12:21 Президент США Джо Байден прибыл в Киев

Новина з відео

10:37 ​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:09 Неужели Байден? Центр Киева перекрыли, на дорогах заметили кортеж дипломатии США

Новина з відео

09:38 Девятая годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Новина з відео

08:02 В Бразилии из-за наводнений и оползней погибли уже 36 человек

Новина з відео

06:00 Масленица 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

22:16 Зеленский провел заседание Ставки в расширенном формате: какая ситуация на фронте

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Актуальное по теме

None 20 Февраль 15:39

Венеция столкнулась с проблемами из-за сильных отливов и засухи: каналы под угрозой

None 20 Февраль 15:33

"Дети громко играли": одессит запустил салют прямо в сторону площадки

None 20 Февраль 14:40

Агент Анатолия Трубина назвал цену футболиста

None 20 Февраль 15:22

Япония пригласила Зеленского на онлайн-саммит G-7, — премьер-министр

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB