Президент Молдовы Санду рассказала об уроках, вынесенных с войны в Украине

Санду заявила, что Молдова хочет быть частью свободного мира

Молдова хочет быть частью свободного и европейского мира. Приоритетами страны остаются уважение международного права и демократия.

Об этом пишет Newsmaker, со ссылкой на слова президентки страны Маи Санду на саммите "Евронест".

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На открытии саммита парламентской ассамблеи "Евронест" в Кишиневе Мая Санду заявила, что война россии против Украины дала Молдове много уроков. Некоторые из них тяжелы и болезненны, они вызывали беспрецедентные человеческие страдания, политические потрясения и экономические проблемы.

"Один из важнейших уроков, который мы извлекли, — это уважение к международному праву, правам человека и принципам демократии и верховенства закона. Когда эти ценности игнорируют, последствия могут быть катастрофическими... Мы хотим быть частью свободного мира... Мы хотим быть частью семьи Евросоюза", — сказала она.

На саммите также выступила глава Европарламента Роберта Метсола, которая заверила Санду, что ЕС поддерживает Молдову в ее стремлениях присоединиться к политическому союзу.

"Мы поддерживаем вас в реализации ваших стремлений по отношению к ЕС. Продолжим добиваться прогресса в работе с кандидатами — Молдовой и Украиной, будем работать с Грузией для достижения статуса страны-кандидата", — заявила Метсола.

Напомним, ранее новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил с заявлением о необходимости демилитаризации Приднестровья. По его словам, в стране идет гибридная война и россия может готовиться к эскалации.