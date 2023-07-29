Пригожин, ймовірно, знову прилетів до Білорусі, — ЗМІ

Євген Пригожин. Фото: Concord Press Service/via REUTERS

Сьогодні, 29 липня, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на своєму приватному літаку прилетів у Мачулищі, це військовий аеропорт біля Мінська. Такий візит є вже п'ятим відтоді, як провалився його бунт в Росії.

Про це повідомив телеграм-канал Білоруський Гаюн.

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Деталі польоту

"О 07:55 за місцевим часом у Мачулищах приземлився літак із бортовими номерами RA-02878. Зазначимо, що це не основний літак Пригожина (RA-02795), який після візиту до Білорусі з 19 липня стоїть у Москві. Сам Пригожин, ймовірно, саме на бізджеті RA-02878 літав із Москви до Петербурга на саміт Росія-Африка 2023", — йдеться у повідомленні.

Підтвердження прибуття літака Пригожина. Скриншот: Білоруський Гаюн

Зазначається, що раніше борт RA-02878 було помічено в Білорусі з основним літаком ватажка "вагнерівців" 27 червня.

Скриншот допису

Що відомо про "вагнерівців" в Білорусі

Відомо, що наразі ватажком "вагнерівців" у Білорусі є 46-річний Сергій Чубко з позивним "Піонер". Він уродженець Чернівецької області.

Нагадаємо, російського диктатора Володимира Путіна попереджали про те, що Євген Пригожин готує заколот за декілька днів до початку повстання. Однак у день військового перевороту Путін "не міг діяти рішуче" і не віддав жодного наказу за день.