Пригожин, ймовірно, знову прилетів до Білорусі, — ЗМІ
Сьогодні, 29 липня, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на своєму приватному літаку прилетів у Мачулищі, це військовий аеропорт біля Мінська. Такий візит є вже п'ятим відтоді, як провалився його бунт в Росії.
Про це повідомив телеграм-канал Білоруський Гаюн.
Деталі польоту
"О 07:55 за місцевим часом у Мачулищах приземлився літак із бортовими номерами RA-02878. Зазначимо, що це не основний літак Пригожина (RA-02795), який після візиту до Білорусі з 19 липня стоїть у Москві. Сам Пригожин, ймовірно, саме на бізджеті RA-02878 літав із Москви до Петербурга на саміт Росія-Африка 2023", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше борт RA-02878 було помічено в Білорусі з основним літаком ватажка "вагнерівців" 27 червня.
Що відомо про "вагнерівців" в Білорусі
Відомо, що наразі ватажком "вагнерівців" у Білорусі є 46-річний Сергій Чубко з позивним "Піонер". Він уродженець Чернівецької області.
Нагадаємо, російського диктатора Володимира Путіна попереджали про те, що Євген Пригожин готує заколот за декілька днів до початку повстання. Однак у день військового перевороту Путін "не міг діяти рішуче" і не віддав жодного наказу за день.