Пригожин, вероятно, снова прилетел в Беларусь, — СМИ

Евгений Пригожин. Фото: Concord Press Service/via REUTERS

Сегодня, 29 июля, глава ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин на своем частном самолете прилетел в Мачулищи, это военный аэропорт возле Минска. Такой визит уже пятый с тех пор, как провалился его бунт в России.

Об этом сообщил телеграмм-канал Белорусский Гаюн.

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Детали полета

"В 07:55 по местному времени в Мачулищах приземлился самолет с бортовыми номерами RA-02878. Отметим, что это не основной самолет Пригожина (RA-02795), после визита в Беларусь с 19 июля стоит в Москве. Сам Пригожин, вероятно, именно на бизджете RA-02878 летал из Москвы в Петербург на саммит Россия-Африка 2023", — говорится в сообщении.

Подтверждение прибытия самолета Пригожина. Скриншот: Белорусский Гаюн

Отмечается, что ранее борт RA-02878 был замечен в Беларуси с основным самолетом главаря "вагнеровцев" 27 июня.

Скриншот сообщения

Что известно о "вагнеровцах" в Беларуси

Известно, что пока главарем "вагнеровцев" в Беларуси является 46-летний Сергей Чубко с позывным "Пионер". Он уроженец Черновицкой области.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин был предупрежден о том, что Евгений Пригожин готовит мятеж за несколько дней до начала восстания. Однако в день военного переворота Путин "не мог действовать решительно" и не отдал ни одного приказа за день.