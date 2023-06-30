Пригожин ліквідовує свій пропагандистський медіахолдинг

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: google

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про ліквідацію свого пропагандистського медіахолдингу "Патріот". Усі працівники на стадії звільнення.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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У п'ятницю, 30 червня, Євген Пригожин особисто повідомив персоналу про ліквідацію медіахолдингу "Патріот".

До його медіахолдингу входять такі пропагандистські видання:

РІА ФАН,

"Народні Новини",

"Економіка сьогодні" тощо.

Тим часом сайти видань медіахолдингу "Патріот" уже заблокував "Роскомнадзор". Остання публікація вийшла на РІА ФАН о 13:12, після цього сайт недоступний.

Заблокований сайт РІА ФАН. Фото: t.me/breakingmash

Заблокований сайт РІА ФАН. Фото: t.me/breakingmash

За даними видання The Bell, редакторам доручили "все пустити під ніж", знищити "всі сліди присутності" в інтернеті — не тільки сайти медіа, а й соцмережі, телеграм-канали, сторінки на "Яндекс-дзені" та чати.

"Не діставайся ти нікому",— так співрозмовник The Bell, який очолював одне з видань холдингу, описав позицію Пригожина, яку той озвучив на нараді.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що Федеральна служба безпеки отримала наказ — ліквідувати власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Коли цей наказ буде виконаний і чи виконають його взагалі, невідомо.