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Пригожин ліквідовує свій пропагандистський медіахолдинг

30 червня 2023 23:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пригожин ліквідовує свій пропагандистський медіахолдинг
Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про ліквідацію свого пропагандистського медіахолдингу "Патріот". Усі працівники на стадії звільнення. 

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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У п'ятницю, 30 червня, Євген Пригожин особисто повідомив персоналу про ліквідацію медіахолдингу "Патріот". 

До його медіахолдингу входять такі пропагандистські видання:

  • РІА ФАН,
  • "Народні Новини",
  • "Економіка сьогодні" тощо.

Тим часом сайти видань медіахолдингу "Патріот" уже заблокував "Роскомнадзор". Остання публікація вийшла на РІА ФАН о 13:12, після цього сайт недоступний. 

скріншот
Заблокований сайт РІА ФАН. Фото: t.me/breakingmash
скріншот
Заблокований сайт РІА ФАН. Фото: t.me/breakingmash

За даними видання The Bell, редакторам доручили "все пустити під ніж", знищити "всі сліди присутності" в інтернеті — не тільки сайти медіа, а й соцмережі, телеграм-канали, сторінки на "Яндекс-дзені" та чати.

"Не діставайся ти нікому",— так співрозмовник The Bell, який очолював одне з видань холдингу, описав позицію Пригожина, яку той озвучив на нараді.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що Федеральна служба безпеки отримала наказ — ліквідувати власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Коли цей наказ буде виконаний і чи виконають його взагалі, невідомо.

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