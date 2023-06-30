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Пригожин ликвидирует свой пропагандистский медиахолдинг

30 июня 2023 23:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пригожин ликвидирует свой пропагандистский медиахолдинг
Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о ликвидации своего пропагандистского медиахолдинга "Патриот". Все работники на стадии увольнения.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Пропагандистский медиахолдинг Пригожина

В пятницу, 30 июня, Евгений Пригожин лично уведомил персонал о ликвидации медиахолдинга "Патриот".

В его медиахолдинге входят следующие пропагандистские издания:

  • РИА ФАН,
  • "Народные Новости",
  • "Экономика сегодня" и т.д.

Тем временем сайты изданий медиахолдинга "Патриот" уже заблокировал "Роскомнадзор". Последняя публикация вышла на РИА ФАН в 13:12, после чего сайт недоступен.

скріншот
Заблокированный сайт РИА ФАН. Фото: t.me/breakingmash
скріншот
Заблокированный сайт РИА ФАН. Фото: t.me/breakingmash

По данным издания The Bell, редакторам поручили "все пустить под нож", уничтожить "все следы присутствия" в интернете — не только сайты медиа, но и соцсети, телеграмм-каналы, страницы на "Яндекс-дзене" и чаты.

"Не доставайся ты никому", — так возглавлявший одно из изданий холдинга собеседник The Bell описал позицию Пригожина, которую тот озвучил на совещании.

Напомним, украинская разведка сообщила, что Федеральная служба безопасности получила приказ — ликвидировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Когда этот приказ будет исполнен и выполнят ли его вообще, неизвестно.

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