Пригожин пригрозив Кремлю катастрофою на усьому фронті, якщо "Вагнеру" не дадуть обіцяні боєприпаси
Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, обернеться катастрофою для усіх російських військ.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
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Пригожин шантажує кремль
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звернувся до російського керівництва із вимогою надати його угрупованню обіцяні раніше боєприпаси.
"Поки що ми з'ясовуємо причину: це звичайна бюрократія чи зрада", — заявив Пригожин про проблеми із наданням боєприпасів.
У випадку, якщо міноборони рф не забезпечить ПВК боєприпасами, "вагнерівці" можуть відійти з Бахмута.
Катастрофічний прогноз власника "Вагнера"
За словами Євгена Пригожина, якщо "вагнерівці" відійдуть від Бахмута, це зруйнує увесь російський фронт.
При цьому власник "Вагнера" припустив, що влада хоче виставити саме його військову структуру головними винуватцями поразки у російсько-українській війні.
Нагадаємо, у лютому власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин образився на міноборони, що те надає його найманцям лише 20% обіцяних боєприпасів. Це підтвердило, що незалежність "Вагнера" від офіційної армії є лише міфом, створеним самим Пригожиним.
Фото: Telegram-канал Пригожина