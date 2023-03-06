Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пригожин пригрозив Кремлю катастрофою на усьому фронті, якщо "Вагнеру" не дадуть обіцяні боєприпаси arrow

Пригожин пригрозив Кремлю катастрофою на усьому фронті, якщо "Вагнеру" не дадуть обіцяні боєприпаси

6 березня 2023 08:54
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Заява Пригожина є свідчення напруги у відносинах між ним та російським керівництвом
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, обернеться катастрофою для усіх російських військ.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Читайте також:

Пригожин шантажує кремль

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звернувся до російського керівництва із вимогою надати його угрупованню обіцяні раніше боєприпаси.

"Поки що ми з'ясовуємо причину: це звичайна бюрократія чи зрада", — заявив Пригожин про проблеми із наданням боєприпасів.

У випадку, якщо міноборони рф не забезпечить ПВК боєприпасами, "вагнерівці" можуть відійти з Бахмута.

Катастрофічний прогноз власника "Вагнера"

За словами Євгена Пригожина, якщо "вагнерівці" відійдуть від Бахмута, це зруйнує увесь російський фронт.

При цьому власник "Вагнера" припустив, що влада хоче виставити саме його військову структуру головними винуватцями поразки у російсько-українській війні.

Нагадаємо, у лютому власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин образився на міноборони, що те надає його найманцям лише 20% обіцяних боєприпасів. Це підтвердило, що незалежність "Вагнера" від офіційної армії є лише міфом, створеним самим Пригожиним.

Фото: Telegram-канал Пригожина

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

08:52 У Запоріжжі мешканка зруйнованого будинку розкритикувала мера: людей кинули напризволяще

08:42 ​​​​​​​Іран готується до кінця року запустити два супутники з російською допомогою

08:35 Матвієнко може не зіграти проти "Феєнорда": Йовичевич назвав причину

08:32 Військовим хочуть повернути надбавки до зарплат: що запропонували у Раді

08:23 Цифрові сервіси для бізнесу: що зараз доступно у "Дії"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:22 ​​​​​​​У Мелітополі колаборанти почали "битву" за місце в російській держдумі: що відбувається

08:20 Три знаки зодіаку зустрінуть справжнє кохання в березні

08:16 У Бєлгородській області заявили про збиття ракет: є постраждалий та руйнування

Новина з відео

08:05 "Усім українцям, які борються та гинуть": Марта Костюк виграла свій перший титул WTA

08:04 ​​​​​​​Понад 600 окупантів та два десятки одиниць бронетехніки: Генштаб назвав втрати рф за добу

Новина з відео

08:52 У Запоріжжі мешканка зруйнованого будинку розкритикувала мера: людей кинули напризволяще

Новина з відео

08:05 "Усім українцям, які борються та гинуть": Марта Костюк виграла свій перший титул WTA

Новина з відео

23:00 Федоров розповів про майстерність ЗСУ у Мелітополі: "відмінусовано" дві бази окупантів

Новина з відео

22:40 Поблизу москви стався вибух на коксогазовому заводі: що відомо

Новина з відео

22:10 "Розкіш із запахом крові": Подоляк відреагував на ролик Louis Vuitton з кольорами та символікою рф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:20 Посилюють наступальний потенціал: в Міноборони показали танкові тренування ЗСУ

Новина з відео

20:53"Світ достатньо сильний, аби покарати рф": Зеленський звернувся до українців

Новина з відео

19:45 Неділя в УПЛ: розгромна перемога "Шахтаря", успіхи "Зорі" та "Руху" на виїзді

Новина з відео

19:15 Облив себе бензином та підпалив: на Київщині чоловік намагався накласти на себе руки на очах у дружини

Новина з відео

18:25 "Ставляться як до м’яса": окупант скаржиться на байдужість командування армії рф

Ексклюзив

08:00Хочемо поховати з почестями: сім'я спецпризначенця КОРД благає повернути його тіло з полону

07:00П'ять речей, які необхідно знати про ситуацію у Придністров'ї

06:23Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Актуальне по темі

None 5 Березень 20:45

Деокупація Донбасу та Криму: коли чекати

None 5 Березень 21:06

росія може спробувати дестабілізувати ситуацію в Молдові — політолог Володимир Воля

None 5 Березень 01:59

Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

None 3 Березень 17:12

2023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB