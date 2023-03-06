Пригожин пригрозил Кремлю катастрофой на всем фронте, если "Вагнеру" не дадут обещанные боеприпасы
Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники могут отойти от Бахмута. Это, по словам Пригожина, обернется катастрофой для всех российских войск.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Пригожин шантажирует кремль
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к российскому руководству с требованием предоставить группировке обещанные ранее боеприпасы.
"Пока мы выясняем причину: это обычная бюрократия или предательство", — заявил Пригожин о проблемах с предоставлением боеприпасов.
В случае, если минобороны рф не обеспечит ЧВК боеприпасами, "вагнеровцы" могут уйти из Бахмута.
Катастрофический прогноз владельца "Вагнера"
По словам Евгения Пригожина, если "вагнеровцы" отойдут от Бахмута, это разрушит весь российский фронт.
При этом владелец "Вагнера" предположил, что власти хотят выставить именно его военную структуру главными виновниками поражения в российско-украинской войне.
Напомним, в феврале владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обиделся на минобороны, что предоставляет его наемникам лишь 20% обещанных боеприпасов. Это подтвердило, что независимость "Вагнера" от официальной армии есть лишь миф, созданный самим Пригожиным.
Фото: Telegram-канал Пригожина