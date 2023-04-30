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Пригожин запропонував Мізінцеву посаду у ПВК "Вагнер", — ISW

30 квітня 2023 07:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пригожин запропонував Мізінцеву посаду у ПВК "Вагнер", — ISW
Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишнього заступника міністра оборони Росії по тилу, генерал-полковника Михайла Мізинцева, якого було звільнено зі своєї посади наприкінці квітня 2023 року, отримав пропозицію від Євгена Пригожина обійняти посаду першого заступника командувача силами Вагнера.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Пригожин запропонував посаду Мізінцеву

За словами ще одного із заступників командувача силами Вагнера, Євгена Пригожина, Мізінцеву було запропоновано посаду заступника командира Вагнера, який підпорядкований командиру Дмитру Уткіну. Однак Пригожин також заявив, що Мізінцева було звільнено за незговірливість і не виконувало своїх обов'язків на передовій.

Крім того, деякі джерела повідомляють, що звільнення Мізінцева може бути пов'язане з проблемами постачання на Північному флоті Росії, які були виявлені командувачем Повітряно-десантних військ Росії Михайлом Теплинським під час перевірок готовності. Цей офіцер також зв'язується із силами Вагнера.

Деякі експерти вважають, що звільнення Мізінцева може бути спробою покращити військове постачання сил усередині або пов'язаних із командуванням Теплинського, таких як сили Вагнера. Крім того, пропозиція Пригожина Мізінцеву може бути спробою принизити його, оскільки раніше він глузливо пропонував командні посади тим, хто йому не подобається, наприклад колишньому російському офіцеру Ігорю Гіркіну.

Нагадаємо, що генерал-полковника Михайла Мізінцева звільнили з посади заступника міністра оборони РФ. Йдеться про "маріупольського м'ясника", який 3 місяці керував облогою Маріуполя.

Першим про цю новину написав пропагандист і так званий воєнний кореспондент Олександр Сладков. Згодом його слова підтвердили і в Telegram-каналі "Раніше за всіх. Ну майже" з посиланням на власні джерела.

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