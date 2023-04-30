Пригожин предложил Мизинцеву должность в ЧВК "Вагнер", — ISW

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Бывший заместитель министра обороны России по тылу, генерал-полковник Михаил Мизинцев, который был уволен со своей должности в конце апреля 2023 года, получил предложение от Евгений Пригожина занять должность первого заместителя командующего силами Вагнера.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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По словам еще одного из заместителей командующего силами Вагнера, Евгения Пригожина, Мизинцеву была предложена должность заместителя командира Вагнера, который подчинен командиру Дмитрию Уткину. Однако Пригожин также заявил, что Мизинцев был уволен за несговорчивость и не выполнял свои обязанности на передовой.

Кроме того, некоторые источники сообщают, что увольнение Мизинцева может быть связано с проблемами снабжения на Северном флоте России, которые были выявлены командующим Воздушно-десантных войск России Михаилом Теплинским во время проверок готовности. Этот офицер также связывается с силами Вагнера.

Некоторые эксперты полагают, что увольнение Мизинцева может быть попыткой улучшить военное снабжение сил внутри или связанных с командованием Теплинского, таких как силы Вагнера. Кроме того, предложение Пригожина Мизинцеву может быть попыткой унизить его, так как ранее он насмешливо предлагал командные должности тем, кто ему не нравится, например, бывшему российскому офицеру Игорю Гиркину.

Напомним, что генерал-полковника Михаила Мизинцева уволили с должности замминистра обороны РФ. Речь идет о "мариупольском мяснике", который 3 месяца руководил осадой Мариуполя.

Первым об этой новости написал пропагандист и так называемый "военный корреспондент" Александр Сладков. Впоследствии его слова подтвердили и в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на собственные источники.