Пригожин планує оточити Бахмут в березні-квітні

Пригожин знайшов крайніх у бахмутській невдачі російської армії
Відомий російський бізнесмен із путінського оточення Євген Пригожин заявив, що у невдачі окупантів під Бахмутом винне військове керівництво в москві. Пригожин запевнив, що Бахмут можна було захопити ще у грудні.
Про це повідомила пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який зараз перебуває на Донбасі.
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Хто винен у невдачі під Бахмутом
Пригожин звинуватив у невдачах російської армії в районі міста Бахмут військове керівництво росії.
"Уже до Нового року взяли б Бахмут, якби не жахлива військова бюрократія та не палиці в колеса, які сунуться щодня", — бідкався одіозний бізнесмен-комбатант на зустрічі із російськими воєнними блогерами та журналістами.
Пригожин розкритикував російське керівництво, що те не виявляє великої зацікавленості війною.
"Із заміських клубів, із 500-метрових кабінетів, під час омолоджувального чи іншого косметичного масажу солдатами на війні управляти неможливо", — зазначив власник ПВК "Вагнер".
Коли Пригожин планує оточити Бахмут
За словами Євгена Пригожина, російські війська можуть оточити Бахмут у березні-квітні.
Але, додав "кухар путіна", все залежатиме від того, наскільки активно Сили оборони України отримуватимуть нову західну зброю.
Крім того, визнав Пригожин, російські війська на інших ділянках фронту не виявляють активність.
Нагадаємо, що Інститут вивчення війни ще на початку січня прогнозував, що Євген Пригожин буде намагатися скинути відповідальність за провал бахмутського наступу на міністерство оборони російської федерації чи військово-промисловий комплекс країни-агресора.
Фото з російських ЗМІ