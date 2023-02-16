Пригожин планирует оцепить Бахмут в марте-апреле

Евгений Пригожин обвинил в провале наступления на Бахмут российское военное руководство

Известный российский бизнесмен из путинского окружения Евгений Пригожин заявил, что в неудаче оккупантов под Бахмутом виновато военное руководство в москве. Пригожин заверил, что Бахмут можно было увлечь еще в декабре.

Об этом сообщила прессслужба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который сейчас находится на Донбассе.

Кто виноват в неудаче под Бахмутом

Пригожин обвинил в неудачах российской армии в районе Бахмута военное руководство россии.

"Уже к Новому году взяли бы Бахмут, если бы не ужасная военная бюрократия и не ежедневно движущиеся палки в колеса", — жаловался одиозный бизнесмен-комбатант на встрече с российскими военными блоггерами и журналистами.

Пригожин раскритиковал российское руководство, что это не проявляет большой интерес к войне.

"Из загородных клубов, из 500-метровых кабинетов, во время омолаживающего или иного косметического массажа солдатами на войне управлять невозможно", - отметил владелец ЧВК "Вагнер".

Когда Пригожин планирует оцепить Бахмут

По словам Евгения Пригожина, российские войска могут оцепить Бахмут в марте-апреле.

Но, добавил "повар путина", все будет зависеть от того, как активно Силы обороны Украины будут получать новое западное оружие.

Кроме того, признал Пригожин, русские войска на других участках фронта не проявляют активности.

Институт изучения войны еще в начале января прогнозировал, что Евгений Пригожин будет пытаться сбросить ответственность за провал бахмутского наступления на министерство обороны российской федерации или военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Фото из российских СМИ