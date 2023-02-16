Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Пригожин нашел крайних в бахмутской неудаче российской армии arrow

Пригожин нашел крайних в бахмутской неудаче российской армии

16 февраля 2023 11:44
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Пригожин планирует оцепить Бахмут в марте-апреле
Евгений Пригожин обвинил в провале наступления на Бахмут российское военное руководство
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Известный российский бизнесмен из путинского окружения Евгений Пригожин заявил, что в неудаче оккупантов под Бахмутом виновато военное руководство в москве. Пригожин заверил, что Бахмут можно было увлечь еще в декабре.

Об этом сообщила прессслужба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который сейчас находится на Донбассе.

Читайте также:

Кто виноват в неудаче под Бахмутом

Пригожин обвинил в неудачах российской армии в районе Бахмута военное руководство россии.

"Уже к Новому году взяли бы Бахмут, если бы не ужасная военная бюрократия и не ежедневно движущиеся палки в колеса", — жаловался одиозный бизнесмен-комбатант на встрече с российскими военными блоггерами и журналистами.

Пригожин раскритиковал российское руководство, что это не проявляет большой интерес к войне.

"Из загородных клубов, из 500-метровых кабинетов, во время омолаживающего или иного косметического массажа солдатами на войне управлять невозможно", - отметил владелец ЧВК "Вагнер".

Когда Пригожин планирует оцепить Бахмут

По словам Евгения Пригожина, российские войска могут оцепить Бахмут в марте-апреле.

Но, добавил "повар путина", все будет зависеть от того, как активно Силы обороны Украины будут получать новое западное оружие.

Кроме того, признал Пригожин, русские войска на других участках фронта не проявляют активности.

Институт изучения войны еще в начале января прогнозировал, что Евгений Пригожин будет пытаться сбросить ответственность за провал бахмутского наступления на министерство обороны российской федерации или военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Фото из российских СМИ

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

12:40 250 литров в час: в Одесской области обустроили системы очистки воды для медицинского центра

12:37 СБУ в очередной раз провела обыск в "Довженко-Центре": что изъяли

Новина з фото

12:33 ​​​Шмыгаль встретился с главой МИД Канады Жоли: обсудили санкции против атомной отрасли рф

12:30 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно

12:23 Переселенцы жалуются на проблемы с получением помощи: что посоветовали в Офисе омбудсмена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:16 Резников встретился с генсеком НАТО: что обсудили политики

12:16 Спровоцирует ли ночная атака россиян отключение электроэнергии: объяснение Укрэнерго

12:16 Украина нарастит импорт электроэнергии: детали договоренностей с сетью ENTSO-E

12:13 На открытии "Берлинале-2023" состоится прямая видеотрансляция с Зеленским: когда смотреть

12:11 "Придется жить без Мудрика": Йовичевич готовит "Шахтер" к матчу 1/16 Лиги Европы с "Ренном"

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Новина з відео

07:41 Именины Анны 16 февраля: поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:25 "Бенфика" победила "Брюгге": Яремчук не сыграл с бывшей командой

Новина з відео

06:15 Вручение повесток на границе: что нужно знать выезжающим или возвращающимся

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:21 Должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе, — Зеленский

Новина з відео

21:47 Враг пытается уничтожить это место: Комаров показал кадры из засекреченного "Центра принятия решений"

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Новина з відео

18:33 Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Актуальное по теме

None 16 Февраль 12:19

Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

None 16 Февраль 11:23

Путин не сможет собрать достаточно сил для нового наступления, по крайней мере, до мая, — СМИ

None 16 Февраль 11:23

Кличко показал главе МИД Канады последствия российских ударов по Киеву

None 16 Февраль 11:06

В Луганской области оккупанты начали терроризировать детей, которые не ходят в "российские" школы

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB