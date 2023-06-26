Прийшла повістка, але чоловік за кордоном — як діяти та чи можуть оштрафувати

Вручення повістки в Україні. Фото: facebook.com/Bilosh/posts

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки та призивають до лав ЗСУ. Водночас багато українських чоловіків призовного віку знаходяться за кордоном.

Як діяти, якщо прийшла повістка чоловіку, який перебуває за кордоном, чи можна її проігнорувати та чи загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність, пояснив адвокат Андрій Межирицький.

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Правозахисник зазначив, що згідно з діючим українським законодавством, повістку мають право вручати військовозобов'язаному особисто в руки під підпис.

На додаток, якщо особа відмовляється отримувати повістку, має бути складений акт відмови від підписання, завірений двома свідками. Свідки повинні засвідчити, що особі було оголошено зміст повістки але, вона в їх присутності відмовилась її отримувати.

Якщо ж повістка прийшла поштою або її забрали родичі її можна проігнорувати. До речі, якщо повістку видали комусь із родичів військовозобов’язаного чоловіка, то вони мають повідомити, що він перебуває за кордоном та повернутися не зможе.

Таким чином, якщо людина за кордоном, ніхто окрім неї отримати повістку не зможе.

Прийшла повістка. Фото: google.com

Що необхідно знати стосовно кримінальної та адміністративної відповідальності

Адвокат зазначив, що людину не можуть притягнути до адміністративної відповідальності, адже таким чином порушуються її права.

"Щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення за відсутності особи, відносно якої він складений. Численна судова практика свідчить, що такий порядок неможливий, адже при цьому порушується право особи, що притягається до адміністративної відповідальності на правову допомогу, на надання пояснень щодо суті порушень, що не дає можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення по справі", — пояснив Межирицький.

Правознавець також підкреслив, що про жодну кримінальну відповідальність у цьому випадку не може бути мови, адже вона наступає не за систематичні адміністративні правопорушення, а за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

"А призваними можуть бути лише особи придатні до такої служби, що передбачає проведенні низки процедур та прийняття управлінських рішень", — говорить адвокат.

Повідомлення від ТЦК. Фото: uristy.ua

Якщо вас намагаються притягнути до адміністративної відповідальності — поради

Фахівець зазначив, що у сучасних реаліях особу можуть спробувати притягнути до адміністративної відповідальності. Та це легко можна оскаржити в суді, головне — звернутися за допомогою до адвоката.

Так у випадку, якщо разом з повісткою передали виклик у справі про адміністративне правопорушення, то він не передбачений жодним нормативним актом, яким керуються у своїй діяльності ТЦК та СП.

"Захистити свої права в цьому випадку можливо навіть з-за кордону, адже наразі суди скасовують постанови по ст. 210-1 КУпАП, якщо ТЦК не доведе належного вручення особі повістки та її присутності під час складання адміністративного протоколу. Але потрібно буде допомога адвоката, який отримає копію постанови про накладення штрафу у виконавчій службі та здійснить її судове оскарження. Це звісно потягне певні матеріальні витрати, але відновити справедливість, буде не дуже складно. В більшості випадків суди стають на сторону військовозобов'язаних", — підкреслив Межирицький.

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