Пришла повестка, но мужчина за границей — как действовать и могут ли оштрафовать

Вручение повестки в Украине. Фото: facebook.com/Bilosh/posts

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам вручают повестки и призывают в ряды ВСУ. В то же время многие украинские мужчины призывного возраста находятся за границей.

Как поступить, если пришла повестка находящемуся за границей мужчине, можно ли ее проигнорировать и угрожает ли административная или уголовная ответственность, рассказал адвокат Андрей Межирицкий.

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Правозащитник отметил, что согласно действующему украинскому законодательству, повестку имеют право вручать военнообязанному лично в руки под подпись.

Вдобавок, если лицо отказывается получать повестку, должен быть составлен акт отказа от подписания, заверенный двумя свидетелями. Свидетели должны засвидетельствовать, что лицу было объявлено содержание повестки, но, оно в их присутствии отказалась ее получать.

Если повестка пришла по почте или ее забрали родственники ее можно проигнорировать. Кстати, если повестку выдали кому-то из родственников военнообязанного мужчины, они должны сообщить, что он находится за границей и вернуться не сможет.

Таким образом, если человек за границей, никто кроме него получить повестку не сможет.

Пришла повестка. Фото: google.com

Что необходимо знать касательно уголовной и административной ответственности

Адвокат отметил, что человека не могут привлечь к административной ответственности, ведь таким образом нарушаются его права.

"О составлении протокола об административном правонарушении при отсутствии лица, в отношении которого он составлен. Многочисленная судебная практика свидетельствует, что такой порядок невозможен, ведь при этом нарушается право лица, привлекаемого к административной ответственности на правовую помощь, на предоставление объяснений по существу нарушений, что не позволяет принять законное и обоснованное решение по делу", — пояснил Межирицкий.

Правовед также подчеркнул, что ни о какой уголовной ответственности в этом случае не может быть речи, ведь она наступает не за систематические административные правонарушения, а за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

"А призванными могут быть только лица, пригодные к такой службе, которая предусматривает проведение ряда процедур и принятие управленческих решений", — говорит адвокат.

Сообщение от ТЦК. Фото: uristy.ua

Если вас пытаются привлечь к административной ответственности

Специалист отметил, что в современных реалиях лицо могут попытаться привлечь к административной ответственности. Но это легко можно обжаловать в суде, главное обратиться за помощью к адвокату.

Так, если вместе с повесткой передали вызов по делу об административном правонарушении, то он не предусмотрен ни одним нормативным актом, которым руководствуются в своей деятельности ТЦК и СП.

"Защитить свои права в этом случае возможно даже из-за границы, ведь суды отменяют постановления по ст. 210-1 КУоАП, если ТЦК не докажет должного вручения лицу повестки и его присутствия во время составления административного протокола. Но потребуется помощь адвоката, который получит копию постановления о наложении штрафа в исполнительной службе и осуществит его судебное обжалование. Это, конечно, повлечет определенные материальные затраты, но восстановить справедливость будет не очень сложно. В большинстве случаев суды становятся на сторону военнообязанных", — подчеркнул Межирицкий.

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