Прикордонники оголосили збір на нічні FPV-дрони — українців просять долучитися

Військовий керує нічним дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Прикордонники з підрозділу "Помста" просять долучитися до збору на нічні FPV-дрони, які необхідні для ліквідації ворога. Загальна сума, яку необхідно зібрати, — 400 тисяч гривень.

Збір на нічні FPV-дрони для прикордонників

Для прикордонників з підрозділу помсти потрібно зібрати 400 тис. грн. Ці кошти необхідні, щоб придбати нічні FPV-дрони, яку допоможуть нищити ще більше окупантів.

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Номер картки банки куди можна перерахувати кошти — 5375 4112 1717 4320.

Нагадаємо, 13 квітня 12-річна українська школярка на протезах пробігла Бостонський марафон, щоб зібрати кошти на протези для військового.

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