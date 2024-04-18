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Прикордонники оголосили збір на нічні FPV-дрони — українців просять долучитися

18 квітня 2024 13:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прикордонники оголосили збір на нічні FPV-дрони — українців просять долучитися
Військовий керує нічним дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прикордонники з підрозділу "Помста" просять долучитися до збору на нічні FPV-дрони, які необхідні для ліквідації ворога. Загальна сума, яку необхідно зібрати, — 400 тисяч гривень.

Збір на нічні FPV-дрони для прикордонників

Для прикордонників з підрозділу помсти потрібно зібрати 400 тис. грн. Ці кошти необхідні, щоб придбати нічні FPV-дрони, яку допоможуть нищити ще більше окупантів.

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Номер картки банки куди можна перерахувати кошти —  5375 4112 1717 4320.

Нагадаємо, 13 квітня 12-річна українська школярка на протезах пробігла Бостонський марафон, щоб зібрати кошти на протези для військового. 

Також ми писали, як донатять українців під час війни. Згідно зі статистикою, наші громадяни стали менше жертвувати кошти для армії. 

українці
благодійність
військові
дрони
донат
ДПСУ

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