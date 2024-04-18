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Пограничники объявили сбор на ночные FPV-дроны — украинцев просят присоединиться

18 апреля 2024 13:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пограничники объявили сбор на ночные FPV-дроны — украинцев просят присоединиться
Военный управляет ночным дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Пограничники из подразделения "Помста" просят присоединиться к сбору на ночные FPV-дроны, необходимые для ликвидации врага. Общая сумма, которую необходимо собрать, — 400 тысяч гривен.

Сбор на ночные FPV-дроны для пограничников

Для пограничников из подразделения "Помста" нужно собрать 400 тыс. грн. Эти средства необходимы, чтобы приобрести ночные FPV-дроны, которые помогут уничтожать еще больше оккупантов.

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Номер карты банки куда можно перечислить средства — 5375 4112 1717 4320.

Напомним, 13 апреля 12-летняя украинская школьница на протезах пробежала Бостонский марафон, чтобы собрать средства на протезы для военного.

Также мы писали, как донатят украинцев во время войны. Согласно статистике, наши граждане стали все реже жертвовать средства для армии.

украинцы
благотворительность
военные
дроны
донат
ГПСУ

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