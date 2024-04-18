Пограничники объявили сбор на ночные FPV-дроны — украинцев просят присоединиться

Военный управляет ночным дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Пограничники из подразделения "Помста" просят присоединиться к сбору на ночные FPV-дроны, необходимые для ликвидации врага. Общая сумма, которую необходимо собрать, — 400 тысяч гривен.

Сбор на ночные FPV-дроны для пограничников

Для пограничников из подразделения "Помста" нужно собрать 400 тыс. грн. Эти средства необходимы, чтобы приобрести ночные FPV-дроны, которые помогут уничтожать еще больше оккупантов.

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Напомним, 13 апреля 12-летняя украинская школьница на протезах пробежала Бостонский марафон, чтобы собрать средства на протезы для военного.

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