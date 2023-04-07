Прикордонники показали, як вони готуються до контрнаступу

Нацгвардійці готуються до звільнення території

У складі Держприкордонслужби готують до контрнаступу бригаду "Сталевий кордон". Мета цієї бригади — повне звільнення території України і вихід на кордони 1991 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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В складі Державної прикордонної служби готується до контрнаступу Сил оборони на позиції російських окупантів бригада "Сталевий кордон".

"Виснажливі тренування, стрільби, тактична медицина — бійці "Гвардії наступу" проходять вишкіл під керівництвом досвідчених інструкторів", — наголосили у ДПСУ.

Мета нової бригади

Бригада "Сталевий кордон" створюється для повної деокупації України.

"Їхня (бійців бригади. — Ред.) мета — вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутись на кордони 1991 року", — наголосили у Державній прикордонній службі України.

Нагадаємо, у лютому в МВС повідомили, що в Україні активно їде набір до “Гвардії наступу”. Більше ніж 17 тисяч українців вже подали заявки, щоб захищати та звільняти країну від загарбників.

Фото: Telegram-канал Державної прикордонної служби України