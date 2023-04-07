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Прикордонники показали, як вони готуються до контрнаступу

7 квітня 2023 09:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Нацгвардійці готуються до звільнення території
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У складі Держприкордонслужби готують до контрнаступу бригаду "Сталевий кордон". Мета цієї бригади — повне звільнення території України і вихід на кордони 1991 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Підготовка "Сталевого кордону"

В складі Державної прикордонної служби готується до контрнаступу Сил оборони на позиції російських окупантів бригада "Сталевий кордон".

"Виснажливі тренування, стрільби, тактична медицина — бійці "Гвардії наступу" проходять вишкіл під керівництвом досвідчених інструкторів", — наголосили у ДПСУ.

Мета нової бригади

Бригада "Сталевий кордон" створюється для повної деокупації України.

"Їхня (бійців бригади. — Ред.) мета — вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутись на кордони 1991 року", — наголосили у Державній прикордонній службі України.

Нагадаємо, у лютому в МВС повідомили, що в Україні активно їде набір до “Гвардії наступу”. Більше ніж 17 тисяч українців вже подали заявки, щоб захищати та звільняти країну від загарбників. 

Фото: Telegram-канал Державної прикордонної служби України

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