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Пограничники показали, как они готовятся к контрнаступлению

7 апреля 2023 09:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Нацгвардейцы готовятся к освобождению территории
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В составе Госпогранслужбы готовят к контрнаступлению бригаду "Сталевий кордон". Цель этой бригады — полное освобождение территории Украины и выход на границы 1991 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Подготовка "Сталевого кордону"

В составе Государственной пограничной службы готовится к контрнаступлению Сил обороны на позиции российских оккупантов бригада "Сталевий кордон".

"Источливые тренировки, стрельбы, тактическая медицина — бойцы "Гвардії наступу" проходят обучение под руководством опытных инструкторов", — подчеркнули в ГНСУ.

Цель новой бригады

Бригада "Сталевий кордон" создается для полной деоккупации Украины.

"Их (бойцов бригады. — Ред.) цель — выгнать последнего оккупанта с нашей земли и вернуться на границы 1991 года", — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Напомним, в феврале в МВД сообщили, что в Украине активно едет набор в "Гвардію наступу". Более 17 тысяч украинцев уже подали заявки, чтобы защищать и освобождать страну от захватчиков.

Фото: Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины

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