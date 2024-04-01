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Прикордонники показали вражаючі кадри знищення позицій окупантів

1 квітня 2024 22:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Прикордонники показали вражаючі кадри знищення позицій окупантів
Прикордонники знищують позиції ворога. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Держприкордонслужбі розповіли про успішну нічну операцію бригади "Сталевий Кордон". Повідомляється про п'ятьох поранених окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ на своєму офіційному сайті у понеділок, 1 квітня.

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Операція бригади "Сталевий Кордон"

У відомстві заявили, що нічні дії операторів бойових безпілотників бригади "Сталевий Кордон" призвели до значних втрат ворога на Харківському напрямку. Відомо про п'ятьох поранених окупантів та знищення позиції противника.

"Ворогу не буде спокою на нашій землі, ні вдень, ні вночі", — написали у Держприкордонслужбі.

 

Нагадаємо, що Луганський прикордонний загін ДПСУ показав, як нищить російську фронтову авіацію під Сватовим.

Раніше ми писали, що у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки.

Україна
прикордонники
Харківська область
фронт
ДПСУ

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