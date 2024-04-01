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Пограничники показали впечатляющие кадры уничтожения позиций окупантов

1 апреля 2024 22:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Пограничники показали впечатляющие кадры уничтожения позиций окупантов
Пограничники уничтожают позиции противника. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Госпогранслужбе рассказали об успешной ночной операции бригады "Стальной Границы". Сообщается о пяти раненых оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ на своем официальном сайте в понедельник, 1 апреля.

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Операция бригады "Стальной Граница"

В ведомстве заявили, что ночные действия операторов боевых беспилотников бригады "Стальной границы" привели к значительным потерям врага на Харьковском направлении. Известно о пяти раненых оккупантов и уничтожении позиции противника.

"Врагу не будет покоя на нашей земле, ни днем, ни ночью", — написали в Госпогранслужбе.

 

Напомним, что Луганский пограничный отряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватовым.

Ранее мы писали, что в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и уничтожении техники.

Украина
пограничники
Харьковская область
фронт
ГПСУ

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