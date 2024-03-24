Прикордонники знищили російський БТР-82А — яскраве відео
На Бахмутському напрямку аеророзвідка прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" знищила російський БТР-82А.
Про це повідомляє ДПСУ.
Як воюють прикордонники
Колесо техніки було пошкоджено через підрив.
"Прикордонники знищили ворожий БТР-82А на Бахмутському напрямку. Підірвавшись на міні, техніка пошкодила колесо. Знерухомлену ціль виявила аеророзвідка прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста", після чого "відпрацювала" по ній ударними дронами", — повідомили у ДПСУ.
Нагадаємо, не так давно артилеристи-прикордонники показали, як б'ють по противнику за нещодавній обстріл Одеси.
Водночас оборонці кордону показали кадри ліквідації у Харківській області російського відеотепловізійного спостережного комплексу "Муром".
А також бійці ДПСУ показали кадри знищення російської протитанкової гармати "Рапіра", яка була замаскована поблизу лісосмуги.
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