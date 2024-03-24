Пограничники уничтожили российский БТР-82А — яркое видео
На Бахмутском направлении аэроразведка пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" уничтожила российский БТР-82А.
Об этом сообщает ГНСУ.
Как воюют пограничники
Колесо техники было повреждено из-за подрыва.
"Пограничники уничтожили вражеский БТР-82А на Бахмутском направлении. Взорвавшись на мини, техника повредила колесо. Обездвиженную цель обнаружила аэроразведка пограничников бригады Гвардии наступления "Месть", после чего "отработала" по ней ударными дронами", — сообщили в ГНСУ.
Напомним, недавно артиллеристы-пограничники показали, как бьют по противнику за недавний обстрел Одессы.
В то же время, защитники границы показали кадры ликвидации в Харьковской области российского видеотепловизионного наблюдательного комплекса "Муром".
А также бойцы ГНСУ показали кадры уничтожения российской противотанковой пушки "Рапира", которая была замаскирована вблизи лесополосы.
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