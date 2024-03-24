Пограничники уничтожили российский БТР-82А — яркое видео

Уничтоженный БТР. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении аэроразведка пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" уничтожила российский БТР-82А.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Колесо техники было повреждено из-за подрыва.

"Пограничники уничтожили вражеский БТР-82А на Бахмутском направлении. Взорвавшись на мини, техника повредила колесо. Обездвиженную цель обнаружила аэроразведка пограничников бригады Гвардии наступления "Месть", после чего "отработала" по ней ударными дронами", — сообщили в ГНСУ.

Напомним, недавно артиллеристы-пограничники показали, как бьют по противнику за недавний обстрел Одессы.

В то же время, защитники границы показали кадры ликвидации в Харьковской области российского видеотепловизионного наблюдательного комплекса "Муром".

А также бойцы ГНСУ показали кадры уничтожения российской противотанковой пушки "Рапира", которая была замаскирована вблизи лесополосы.