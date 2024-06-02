Петро Анрющенко заявив про удар по місцю базування окупантів у Малокаховці 2 червня

Прилетіло по базі окупантів на Херсонщині — Андрющенко повідомляє про пожежу
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в ніч проти неділі, 2 червня, на тимчасово окупованій території Херсонської області стався приліт. Відбулось ураження місця базування росіян у Малокаховці.
Про це Петро Андрющенко повідомляє в Telegram.
Приліт по окупантах у Малокаховці
"Малокаховка. Приліт по базуванню окупантів. Повідомляють про детонацію та сильну пожежу", — зазначив радник міського голови Маріуполя.
Наразі подробиць щодо події немає.
Ситуація на фронті в Херсонській області
Нагадаємо, що нещодавно начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив про успішну бойову роботу українських військових у Кринках Херсонської області.
Також Плетенчук розповів, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів.
Додамо, що за даними начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, у Херсоні досі перебувають 65 тисяч громадян.
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