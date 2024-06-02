Петро Анрющенко заявив про удар по місцю базування окупантів у Малокаховці 2 червня

Дим здіймається в повітря вранці. Ілюстративне фото: Pogliad.ua

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в ніч проти неділі, 2 червня, на тимчасово окупованій території Херсонської області стався приліт. Відбулось ураження місця базування росіян у Малокаховці.

Про це Петро Андрющенко повідомляє в Telegram.

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Приліт по окупантах у Малокаховці

"Малокаховка. Приліт по базуванню окупантів. Повідомляють про детонацію та сильну пожежу", — зазначив радник міського голови Маріуполя.

Наразі подробиць щодо події немає.

Дим здіймається на місці ураження окупантів у Малокаховці. Фото: Андрющенко Time

Місце ураження окупантів у Малокаховці. Фото: Андрющенко Time

Ситуація на фронті в Херсонській області

Нагадаємо, що нещодавно начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив про успішну бойову роботу українських військових у Кринках Херсонської області.

Також Плетенчук розповів, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів.

Додамо, що за даними начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, у Херсоні досі перебувають 65 тисяч громадян.