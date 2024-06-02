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Прилетіло по базі окупантів на Херсонщині — Андрющенко повідомляє про пожежу

2 червня 2024 07:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Петро Анрющенко заявив про удар по місцю базування окупантів у Малокаховці 2 червня
Дим здіймається в повітря вранці. Ілюстративне фото: Pogliad.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в ніч проти неділі, 2 червня, на тимчасово окупованій території Херсонської області стався приліт. Відбулось ураження місця базування росіян у Малокаховці.

Про це Петро Андрющенко повідомляє в Telegram. 

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Приліт по окупантах у Малокаховці 

"Малокаховка. Приліт по базуванню окупантів. Повідомляють про детонацію та сильну пожежу", — зазначив радник міського голови Маріуполя.

Наразі подробиць щодо події немає.

Приліт по окупантах у Малокаховці 
Дим здіймається на місці ураження окупантів у Малокаховці. Фото: Андрющенко Time
Приліт по окупантах у Малокаховці 
Місце ураження окупантів у Малокаховці. Фото: Андрющенко Time

Ситуація на фронті в Херсонській області

Нагадаємо, що нещодавно начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив про успішну бойову роботу українських військових у Кринках Херсонської області. 

Також Плетенчук розповів, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів.

Додамо, що за даними начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, у Херсоні досі перебувають 65 тисяч громадян.

пожежа
окупанти
росіяни
Маріуполь
війна в Україні
війна
Херсонська область

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