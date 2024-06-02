Петр Анрющенко заявил об ударе по месту базирования оккупантов в Малокаховке 2 июня

Прилетело по базе оккупантов в Херсонской области — Андрющенко сообщает о пожаре
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в ночь на воскресенье, 2 июня, на временно оккупированной территории Херсонской области произошел прилет. Произошло поражение места россиян в Малокаховке.
Об этом Петр Андрющенко сообщает в Telegram.
Прилет по оккупантам в Малокаховке
"Малокаховка. Прилет по базированию оккупантов. Сообщают о детонации и сильном пожаре", — отметил советник городского головы Мариуполя.
На данный момент подробностей относительно поражения нет.
Ситуация на фронте в Херсонской области
Напомним, что недавно начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил об успешной боевой работе украинских военных в Крынках Херсонской области.
Также Плетенчук рассказал, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига Херсонской области. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью оккупантов.
Добавим, что по данным начальника управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александра Толоконникова, в Херсоне до сих пор находятся 65 тысяч граждан.
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