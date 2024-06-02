Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Прилетело по базе оккупантов в Херсонской области — Андрющенко сообщает о пожаре arrow

Прилетело по базе оккупантов в Херсонской области — Андрющенко сообщает о пожаре

2 июня 2024 07:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Петр Анрющенко заявил об ударе по месту базирования оккупантов в Малокаховке 2 июня
Дым поднимается в воздух утром. Иллюстративное фото: Pogliad.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в ночь на воскресенье, 2 июня, на временно оккупированной территории Херсонской области произошел прилет. Произошло поражение места россиян в Малокаховке.

Об этом Петр Андрющенко сообщает в Telegram.

Читайте также:

Прилет по оккупантам в Малокаховке

"Малокаховка. Прилет по базированию оккупантов. Сообщают о детонации и сильном пожаре", — отметил советник городского головы Мариуполя.

На данный момент подробностей относительно поражения нет.

Прилет по оккупантам в Малокаховке 
Дым поднимается на месте поражения оккупантов в Малокаховке. Фото: Андрющенко Time
Прилет по оккупантам в Малокаховке 
Место поражения оккупантов в Малокаховке. Фото: Андрющенко Time

Ситуация на фронте в Херсонской области

Напомним, что недавно начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил об успешной боевой работе украинских военных в Крынках Херсонской области.

Также Плетенчук рассказал, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига Херсонской области. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью оккупантов.

Добавим, что по данным начальника управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александра Толоконникова, в Херсоне до сих пор находятся 65 тысяч граждан.

пожар
оккупанты
россияне
Мариуполь
война в Украине
війна
Херсонская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном