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Притула натякнув, хто влаштував вибух на нафтобазі у Краснодарському краї

10 травня 2023 22:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Притула натякнув, хто влаштував вибух на нафтобазі у Краснодарському краї
Сергій Стерненко і Сергій Притула. Фото: скріншот із відео
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Український волонтер Сергій Притула заявив про можливе використання дрону-камікадзе для атаки на нафтобази на території Росії. Він опублікував відео, в якому запускається дрон, а також нагадав про великий збір "На помсту", організований разом з активістом та волонтером Сергієм Стерненком.

Про це повідомив сам Притула .

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Волонтер Притула сказав, що не може вірогідно сказати про можливу причетність України до проблем нафтобази Ільського нафтопереробного заводу на Кубані. У своєму відеозверненні з волонтером Сергієм Стерненком він подякував усім, хто приєднався до збору на допомогу, і підкреслив, що вони не мають відношення до можливої "бавовни" на Ільському НПЗ.

Притула не надав деталей щодо того, як і коли дрон був використаний. Проте його заява викликала велику увагу з боку ЗМІ та користувачів соціальних мереж.

Нагадаємо, що 5 травня Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову горить. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ останніми днями, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.

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