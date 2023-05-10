Притула натякнув, хто влаштував вибух на нафтобазі у Краснодарському краї

Сергій Стерненко і Сергій Притула. Фото: скріншот із відео

Український волонтер Сергій Притула заявив про можливе використання дрону-камікадзе для атаки на нафтобази на території Росії. Він опублікував відео, в якому запускається дрон, а також нагадав про великий збір "На помсту", організований разом з активістом та волонтером Сергієм Стерненком.

Про це повідомив сам Притула .

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Волонтер Притула сказав, що не може вірогідно сказати про можливу причетність України до проблем нафтобази Ільського нафтопереробного заводу на Кубані. У своєму відеозверненні з волонтером Сергієм Стерненком він подякував усім, хто приєднався до збору на допомогу, і підкреслив, що вони не мають відношення до можливої "бавовни" на Ільському НПЗ.

Remember our big crowdfunding campaign “For revenge”? Kamikaze UAVs with the range up to 1000 km. Well… We cannot neither confirm nor deny, але деякі ru oil depots мали hard times recently. Ilsky oil refinery в Kuban для прикладу. What a coincidence! pic.twitter.com/kHzJceP0bJ — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 10, 2023

Притула не надав деталей щодо того, як і коли дрон був використаний. Проте його заява викликала велику увагу з боку ЗМІ та користувачів соціальних мереж.

Нагадаємо, що 5 травня Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову горить. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ останніми днями, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.