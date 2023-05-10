Притула намекнул, кто устроил взрыв на нефтебазе в Краснодарском крае

Сергей Стерненко и Сергей Притула. Фото: скриншот с видео

Украинский волонтер Сергей Притула заявил о возможном использовании дрона-камикадзе для атаки на нефтебазы на территории России. Он опубликовал видео, в котором запускается дрон, а также напомнил о большом сборе "На помсту", организованном вместе с активистом и волонтером Сергеем Стерненко.

Об этом сообщил сам Притула.

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Волонтер Притула сказал, что не может достоверно сказать о возможной причастности Украины к проблемам на нефтебазе Ильского нефтеперерабатывающего завода на Кубани.

В своем видеообращении с волонтером Сергеем Стерненко он поблагодарил всех, кто присоединился к сбору на помощь, и подчеркнул, что они не имеют отношения к возможных "хлопкам" на Ильском НПЗ.

Remember our big crowdfunding campaign “For revenge”? Kamikaze UAVs with the range up to 1000 km. Well… We cannot neither confirm nor deny, but some ru oil depots have had hard times recently. Ilsky oil refinery in Kuban for example. What a coincidence! pic.twitter.com/kHzJceP0bJ — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 10, 2023

Притула не предоставил деталей относительно того, как и когда дрон был использован. Тем не менее его заявление вызвало большое внимание со стороны СМИ и пользователей социальных сетей.

Напомним, что 5 мая Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае снова горел. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.