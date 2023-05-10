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Притула намекнул, кто устроил взрыв на нефтебазе в Краснодарском крае

10 мая 2023 22:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Притула намекнул, кто устроил взрыв на нефтебазе в Краснодарском крае
Сергей Стерненко и Сергей Притула. Фото: скриншот с видео
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинский волонтер Сергей Притула заявил о возможном использовании дрона-камикадзе для атаки на нефтебазы на территории России. Он опубликовал видео, в котором запускается дрон, а также напомнил о большом сборе "На помсту", организованном вместе с активистом и волонтером Сергеем Стерненко. 

Об этом сообщил сам Притула.

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Волонтер Притула сказал, что не может достоверно сказать о возможной причастности Украины к проблемам на нефтебазе Ильского нефтеперерабатывающего завода на Кубани.
В своем видеообращении с волонтером Сергеем Стерненко он поблагодарил всех, кто присоединился к сбору на помощь, и подчеркнул, что они не имеют отношения к возможных "хлопкам" на Ильском НПЗ.

Притула не предоставил деталей относительно того, как и когда дрон был использован. Тем не менее его заявление вызвало большое внимание со стороны СМИ и пользователей социальных сетей.

Напомним, что 5 мая Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае снова горел. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.

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