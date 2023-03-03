Рекордна партія бронетехніки для ЗСУ — Сергій Притула розповів про збір на Народні Спартани

Притула розповів про закупівлю рекордної партії бронетехніки для ЗСУ
Фонд Сергія Притули закупив та доставляє рекордну партію бронетранспортерів для Збройних сил України. Техніку придбали за кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на "Народні Спартани".
Про це Сергій Притула повідомив у своєму Facebook.
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Рекордна партія бронетранспортерів для ЗСУ
"За кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації", — повідомив Притула.
Він зазначив, що фонд закупив 101 бронетранспортер, а першу партію з 24 БТР вже передали військовим.
"Так і зафіксуємо: 24/101. Дякую усім за підтримку, витримку і за ваші донати! Підставляємо плече Силам Оборони!!! Рахунки для донатів за посиланням", — додав Притула.
Нагадаємо, нещодавно у Monobank розповіли, скільки коштів на армію українці зібрали за рік.
Додамо, українці розкупили понад 30 тисяч спецпачок "Артемсолі" за перший тиждень. Завдяки цьому зібрали майже 14 мільйонів гривень на дрони-камікадзе для ЗСУ.
Фото: Фонд Притули