Рекордная партия бронетехники для ВСУ — Сергей Притула рассказал о сборе на Народные Спартаны

Сергей Притула

Фонд Сергея Притулы закупил и доставляет рекордную партию бронетранспортеров для Вооруженных Сил Украины. Технику приобрели на средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на "Народные Спартаны".

Об этом Сергей Притула сообщил в своем Facebook.

Рекордная партия бронетранспортеров для ВСУ

"За средства людей и бизнесов, в свое время задонативших Спартаны, наш фонд закупил и доставляет в Украину исторически рекордную партию бронетехники, которая заходит не по линии межправительственной коммуникации", — сообщил Притула.

Он отметил, что фонд закупил 101 бронетранспортер, а первую партию из 24 БТР уже передали военным.

"Так и зафиксируем: 24/101. Спасибо всем за поддержку, выдержку и за ваши донаты! Подставляем плечо Силам Обороны!!! Счета для донатов по ссылке ", — добавил Притула.

Напомним, недавно в Monobank рассказали, сколько средств на армию украинцы собрали за год.

Добавим, украинцы раскупили более 30 тысяч спецпачек "Артемсоли" за первую неделю. Благодаря этому собрали почти 14 миллионов гривен на дроны-камикадзе для ВСУ.

Фото: Фонд Притулы