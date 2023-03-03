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Притула рассказал о закупке рекордной партии бронетехники для ВСУ

3 марта 2023 16:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Рекордная партия бронетехники для ВСУ — Сергей Притула рассказал о сборе на Народные Спартаны
Сергей Притула
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Фонд Сергея Притулы закупил и доставляет рекордную партию бронетранспортеров для Вооруженных Сил Украины. Технику приобрели на средства людей и бизнесов, в свое время задонативших на "Народные Спартаны".

Об этом Сергей Притула сообщил в своем Facebook.

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Рекордная партия бронетранспортеров для ВСУ

"За средства людей и бизнесов, в свое время задонативших Спартаны, наш фонд закупил и доставляет в Украину исторически рекордную партию бронетехники, которая заходит не по линии межправительственной коммуникации", — сообщил Притула.

БТР для ВСУ

Он отметил, что фонд закупил 101 бронетранспортер, а первую партию из 24 БТР уже передали военным.

"Так и зафиксируем: 24/101. Спасибо всем за поддержку, выдержку и за ваши донаты! Подставляем плечо Силам Обороны!!! Счета для донатов по ссылке ", — добавил Притула.

Напомним, недавно в Monobank рассказали, сколько средств на армию украинцы собрали за год.

Добавим, украинцы раскупили более 30 тысяч спецпачек "Артемсоли" за первую неделю. Благодаря этому собрали почти 14 миллионов гривен на дроны-камикадзе для ВСУ.

Фото: Фонд Притулы

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