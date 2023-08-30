Продовжується повітряна тривога в низці областей: загроза балістики

Ракети летять в нічному небі. Фото: google.com

Повітряна тривога, що почала розростатися близько півночі 30 серпня, продовжується. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Тим часом повітряна тривога триває.

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