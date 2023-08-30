Продовжується повітряна тривога в низці областей: загроза балістики
Повітряна тривога, що почала розростатися близько півночі 30 серпня, продовжується. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 01:39. "Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — повідомляють Повітряні сили.
Тим часом повітряна тривога триває.
Оновлено 01:47. Повітряні сили попереджають про групу безпілотників, які рухаються на Київ. Також в Київській області оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 01:53. У ДСНС закликають залишатись в укриттях.
Оновлено 01:55. Безпілотники знову змінили напрямок.
Оновлено 02:04. "Група ворожих ударних БпЛА рухаються у напрямку Чернігова!" — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 02:06. У Вінницькій ОВА повідомляють про групу ворожих ударних БпЛА, що рухається до Вінниччини.
Оновлено 02:16. Повітряна тривога продовжує ширитися областями.
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