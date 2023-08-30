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Продовжується повітряна тривога в низці областей: загроза балістики

30 серпня 2023 01:32
оновлено: 02:17
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Інна Буряк
редактор
Продовжується повітряна тривога в низці областей: загроза балістики
Ракети летять в нічному небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога, що почала розростатися близько півночі 30 серпня, продовжується. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:39. "Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — повідомляють Повітряні сили.

Тим часом повітряна тривога триває.

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Повітряна тривога в Україні, загроза атаки БпЛА та застосування балістики. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:47. Повітряні сили попереджають про групу безпілотників, які рухаються на Київ. Також в Київській області оголошено повітряну тривогу.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 01:53. У ДСНС закликають залишатись в укриттях.

Джерело: t.me/dsns_telegram

Оновлено 01:55. Безпілотники знову змінили напрямок.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 02:04. "Група ворожих ударних БпЛА рухаються у напрямку Чернігова!" — повідомляють Повітряні сили.

Оновлено 02:06. У Вінницькій ОВА повідомляють про групу ворожих ударних БпЛА, що рухається до Вінниччини.

Джерело: t.me/vinnytskaODA

Оновлено 02:16. Повітряна тривога продовжує ширитися областями.

Повітряна тривога в Україні, загроза атаки БпЛА та застосування балістики. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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