Продолжается воздушная тревога в ряде областей: угроза баллистики

Ракеты улетают в ночном небе. Фото: google.com

Воздушная тревога, начавшая разрастаться около полуночи 30 августа, продолжается. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Тем временем воздушная тревога продолжается.

Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА и применение баллистики. Фото: alerts.in.ua

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Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА и применение баллистики. Фото: alerts.in.ua

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