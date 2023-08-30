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Продолжается воздушная тревога в ряде областей: угроза баллистики

30 августа 2023 01:32
обновлено: 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается воздушная тревога в ряде областей: угроза баллистики
Ракеты улетают в ночном небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога, начавшая разрастаться около полуночи 30 августа, продолжается. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:39. "Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области - угроза применения баллистического вооружения!" - Сообщают Воздушные силы.

Тем временем воздушная тревога продолжается.

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Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА и применение баллистики. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:47. Воздушные силы предупреждают о группе беспилотников, двигающихся в Киев. Также в Киевской области объявлена воздушная тревога.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 01:53. В ГСЧС призывают оставаться в укрытиях.

Источник: t.me/dsns_telegram

Обновлено 01:55. Беспилотники снова изменили направление.

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Обновлено 02:04. "Группа вражеских ударных БПЛА двигается в направлении Чернигова!" - Сообщают Воздушные силы.

Обновлено 02:06. В Винницкой ОВА сообщают о группе вражеских ударных БПЛА, которая движется в Винницкую область.

Источник: t.me/vinnytskaODA

Обновлено 02:16. Воздушная тревога продолжает распространяться по областям.

Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА и применение баллистики. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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