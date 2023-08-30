Продолжается воздушная тревога в ряде областей: угроза баллистики
Воздушная тревога, начавшая разрастаться около полуночи 30 августа, продолжается. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 01:39. "Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области - угроза применения баллистического вооружения!" - Сообщают Воздушные силы.
Тем временем воздушная тревога продолжается.
Обновлено 01:47. Воздушные силы предупреждают о группе беспилотников, двигающихся в Киев. Также в Киевской области объявлена воздушная тревога.
Обновлено 01:53. В ГСЧС призывают оставаться в укрытиях.
Обновлено 01:55. Беспилотники снова изменили направление.
Обновлено 02:04. "Группа вражеских ударных БПЛА двигается в направлении Чернигова!" - Сообщают Воздушные силы.
Обновлено 02:06. В Винницкой ОВА сообщают о группе вражеских ударных БПЛА, которая движется в Винницкую область.
Обновлено 02:16. Воздушная тревога продолжает распространяться по областям.
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