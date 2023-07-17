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Прогриміли вибухи в Запорізькій області та Херсоні: наліт "шахедів"

17 липня 2023 00:23
оновлено: 01:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Запорізькій області та Херсоні 17 липня
Вибухи пролунали в місті вночі. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 17 липня, в Запорізькій області та Херсоні пролунали вибухи. Також в низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Запорізькій області та Херсоні 17 липня

Оновлено 00:23. Вибухи гримлять у Запорізькій області та Херсоні. Попередньо, працює ППО.

Оновлено 00:25. Наразі повітряна тривога в двох областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі 16 липня у Харкові лунали потужні вибухи. Повідомляється, що є "прильоти" у центральній частині міста.

Також ми повідомляли, що в неділю, 16 липня, окупанти вже двічі вдарили по Харкову. Внаслідок атаки є один загиблий.

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