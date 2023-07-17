Прогриміли вибухи в Запорізькій області та Херсоні: наліт "шахедів"
17 липня 2023 00:23
оновлено: 01:00
Вибухи пролунали в місті вночі. Ілюстративне фото: google.com
Вночі, 17 липня, в Запорізькій області та Херсоні пролунали вибухи. Також в низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Вибухи в Запорізькій області та Херсоні 17 липня
Оновлено 00:23. Вибухи гримлять у Запорізькій області та Херсоні. Попередньо, працює ППО.
Оновлено 00:25. Наразі повітряна тривога в двох областях.
Нагадаємо, що вночі 16 липня у Харкові лунали потужні вибухи. Повідомляється, що є "прильоти" у центральній частині міста.
Також ми повідомляли, що в неділю, 16 липня, окупанти вже двічі вдарили по Харкову. Внаслідок атаки є один загиблий.