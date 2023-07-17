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Прогремели взрывы в Запорожской области и Херсоне: налет "шахедов"

17 июля 2023 00:23
обновлено: 01:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Запорожской области и Херсоне 17 июля
Взрывы раздались в городе ночью. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 17 июля, в Запорожской области и Херсоне прогремели взрывы. Также в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожской области и Херсоне 17 июля

Обновлено 00:23. Взрывы гремят в Запорожской области и Херсоне. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 00:25. В настоящее время воздушная тревога в двух областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью 16 июля в Харькове раздавались мощные взрывы. Сообщается, что есть "прилеты" в центральной части города.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 16 июля, оккупанты уже дважды ударили по Харькову. В результате атаки есть один погибший.

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