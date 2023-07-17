Прогремели взрывы в Запорожской области и Херсоне: налет "шахедов"
17 июля 2023 00:23
обновлено: 01:00
Взрывы раздались в городе ночью. Иллюстративное фото: google.com
Ночью, 17 июля, в Запорожской области и Херсоне прогремели взрывы. Также в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Взрывы в Запорожской области и Херсоне 17 июля
Обновлено 00:23. Взрывы гремят в Запорожской области и Херсоне. Предварительно работает ПВО.
Обновлено 00:25. В настоящее время воздушная тревога в двух областях.
Напомним, что ночью 16 июля в Харькове раздавались мощные взрывы. Сообщается, что есть "прилеты" в центральной части города.
Также мы сообщали, что в воскресенье, 16 июля, оккупанты уже дважды ударили по Харькову. В результате атаки есть один погибший.