Взрывы раздались в городе ночью. Иллюстративное фото: google.com

Ночью, 17 июля, в Запорожской области и Херсоне прогремели взрывы. Также в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Запорожской области и Херсоне 17 июля

Обновлено 00:23. Взрывы гремят в Запорожской области и Херсоне. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 00:25. В настоящее время воздушная тревога в двух областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью 16 июля в Харькове раздавались мощные взрывы. Сообщается, что есть "прилеты" в центральной части города.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 16 июля, оккупанты уже дважды ударили по Харькову. В результате атаки есть один погибший.