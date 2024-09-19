Командир Азову Денис Прокопенко відзначив бійців за успіхи у Кремінській кампанії

Командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов", полковник Денис Прокопенко. Фото: скриншот з відео

Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", полковник Денис Прокопенко відзначив бійців другого батальйону під час церемонії нагородження. Він наголосив, що захисники не втратили жодної позиції, лише контратакували та рухалися вперед.

Про це повідомила пресслужба "Азову" в Telegram у четвер, 19 вересня.

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Нагородження бійців "Азову"

Військові отримали ордени "За мужність", "За незламність", відомчі відзнаки МВС, відзнаки Президента "За оборону України" та первинні офіцерські звання.

В "Азові" повідомили, що також командир батальйону, старший лейтенант Дмитро "Шик" Данілов вручив захисникам шеврон підрозділу, на якому зображено двозуб князя Святослава. З цим символом бійці продовжать свій шлях.

"Протягом місяців Кремінської кампанії другий батальйон показав себе як сім'я професіоналів. Відбиті наступи ворога, успішні штурми, рейди, контратаки — бійці з гідністю виконали бойове завдання і застосують свій досвід у майбутніх кампаніях", — йдеться у повідомленні.