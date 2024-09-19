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Прокопенко отметил азовцев, которые отбивали оккупантов на Кременском направлении

19 сентября 2024 18:10
Виктория Козырь - редактор
Командир Азова Денис Прокопенко отметил бойцов за успехи в Кременской кампании
Командир 12-й бригады специального назначения "Азов", полковник Денис Прокопенко. Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко отметил бойцов второго батальона во время церемонии награждения. Он отметил, что защитники не потеряли ни одной позиции, только контратаковали и двигались вперед.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова" в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Военные получили ордена "За мужество", "За несокрушимость", ведомственные награды МВД, награды президента "За оборону Украины" и первичные офицерские звания.

В "Азове" сообщили, что также командир батальона, старший лейтенант Дмитрий "Шик" Данилов вручил защитникам шеврон подразделения, на котором изображен двузуб князя Святослава. С этим символом бойцы продолжат свой путь.

"В течение месяцев Кременской кампании второй батальон показал себя как семья профессионалов. Отбитые наступления врага, успешные штурмы, рейды, контратаки — бойцы с достоинством выполнили боевую задачу и применят свой опыт в будущих кампаниях", — говорится в сообщении.

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