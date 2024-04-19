Прокопенко закликав вилучити полк Азов з "чорного списку" для отримання західної зброї

Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко. Фото: https://t.me/polkazov

Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко закликав вилучити бригаду з проєкту закону США про оборонні асигнування. Він стверджує, що існуючі обмеження перешкоджають постачанню "Азову" західної зброї.

Про це він заявив, у своїй колонці для "Української правди" у п'ятницю, 19 квітня.

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"Жодні кошти, виділені цим законом, не можуть бути використані для забезпечення зброєю, тренуваннями або іншою підтримкою батальйону "Азов"", — йдеться в законах США про консолідовані асигнування з 2017 року.

Ця заборона також присутня в цьогорічному проєкті закону про оборонні видатки. Прокопенко зазначив, що такі обмеження та заборони не лише ускладнюють для "Азова" виконання бойових місій, але також наносять шкоду оборонній спроможності України, псують репутацію країни на світовій арені.

Він підкреслив, що до "Азову" закон "Ліхі" було застосовано без належних доказів, лише на підставі образу, створеного західними ЗМІ під впливом пропаганди з Росії.

Ця поправка стала причиною того, що у 2022 році під час оборони Маріуполя "Азов" не мав доступу до сучасного західного озброєння.

Через цю заборону, навіть після 2022 року, "Азов" все ще не може відправляти своїх бійців на провідні західні військові навчання та не отримує необхідне озброєння, яке союзники передають Україні.

Прокопенко також заявив, що не існує жодних доказів чи підтверджень звинувачень, які російська пропаганда висуває проти "Азову" протягом 10 років.

Він додав, що зараз делегації "Азову" приймаються у США та Європі. Бійці "Азову" зустрічаються з представниками Конгресу США, правозахисними організаціями, виступають в ООН, Раді Європи та провідних західних університетах.

За словами Прокопенка, "Азов" визнають на високому рівні у західному світі, але все ще не надають зброю.

Командир зазначив, що "Азов" був першим українським підрозділом, який самостійно перейшов на стандарти НАТО. Прокопенко закликає вилучити "Азов" з закону про консолідовані видатки та з усіх "чорних списків".

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