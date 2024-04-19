Прокопенко призвал изъять полк Азов из "черного списка" для получения западного оружия
Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко призвал изъять бригаду из проекта закона США об оборонных ассигнованиях. Он утверждает, что существующие ограничения препятствуют поставке "Азова" западного оружия.
Об этом он заявил в своей колонке для "Украинской правды" в пятницу, 19 апреля.
Призыв командира батальона "Азов" к мероприятию
"Никакие средства, выделенные этим законом, не могут быть использованы для обеспечения оружием, тренировками или другой поддержкой батальона "Азов"", — говорится в законах США о консолидированных ассигнованиях с 2017 года.
Этот запрет также присутствует в проекте закона об оборонных расходах. Прокопенко отметил, что такие ограничения и запреты не только усложняют "Азову" выполнение боевых миссий, но также наносят вред оборонной способности Украины, портят репутацию страны на мировой арене.
Он подчеркнул, что к "Азову" закон "Лихи" был применен без надлежащих доказательств только на основании образа, созданного западными СМИ под влиянием пропаганды из России.
Эта поправка стала причиной того, что в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел доступа к современному западному вооружению.
Из-за этого запрета даже после 2022 года "Азов" все еще не может отправлять своих бойцов на ведущие западные военные учения и не получает необходимое вооружение, которое союзники передают Украине.
Прокопенко также заявил, что нет никаких доказательств или подтверждений обвинений, которые российская пропаганда выдвигает против "Азова" в течение 10 лет.
Он добавил, что сейчас делегации "Азова" принимаются в США и Европе. Бойцы "Азова" встречаются с представителями Конгресса США, правозащитными организациями, выступают в ООН, Совете Европы и ведущих западных университетах.
По словам Прокопенко, "Азов" признают на высоком уровне в западном мире, но все еще не дают оружие.
Командир отметил, что "Азов" был первым украинским подразделением, самостоятельно перешедшим на стандарты НАТО. Прокопенко призывает изъять "Азов" из закона о консолидированных расходах и из всех "черных списков".
Напомним, что экс-командир "Азова" Жорин призвал не ждать принудительной мобилизации.
Ранее мы писали, что Максим Жорин заявил, что в отношении уклоняющихся должна быть большая жестокость.
Читайте Новини.LIVE!