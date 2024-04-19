Прокопенко призвал изъять полк Азов из "черного списка" для получения западного оружия

Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко. Фото: https://t.me/polkazov

Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко призвал изъять бригаду из проекта закона США об оборонных ассигнованиях. Он утверждает, что существующие ограничения препятствуют поставке "Азова" западного оружия.

Об этом он заявил в своей колонке для "Украинской правды" в пятницу, 19 апреля.

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"Никакие средства, выделенные этим законом, не могут быть использованы для обеспечения оружием, тренировками или другой поддержкой батальона "Азов"", — говорится в законах США о консолидированных ассигнованиях с 2017 года.

Этот запрет также присутствует в проекте закона об оборонных расходах. Прокопенко отметил, что такие ограничения и запреты не только усложняют "Азову" выполнение боевых миссий, но также наносят вред оборонной способности Украины, портят репутацию страны на мировой арене.

Он подчеркнул, что к "Азову" закон "Лихи" был применен без надлежащих доказательств только на основании образа, созданного западными СМИ под влиянием пропаганды из России.

Эта поправка стала причиной того, что в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел доступа к современному западному вооружению.

Из-за этого запрета даже после 2022 года "Азов" все еще не может отправлять своих бойцов на ведущие западные военные учения и не получает необходимое вооружение, которое союзники передают Украине.

Прокопенко также заявил, что нет никаких доказательств или подтверждений обвинений, которые российская пропаганда выдвигает против "Азова" в течение 10 лет.

Он добавил, что сейчас делегации "Азова" принимаются в США и Европе. Бойцы "Азова" встречаются с представителями Конгресса США, правозащитными организациями, выступают в ООН, Совете Европы и ведущих западных университетах.

По словам Прокопенко, "Азов" признают на высоком уровне в западном мире, но все еще не дают оружие.

Командир отметил, что "Азов" был первым украинским подразделением, самостоятельно перешедшим на стандарты НАТО. Прокопенко призывает изъять "Азов" из закона о консолидированных расходах и из всех "черных списков".

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