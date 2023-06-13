Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прокудін зробив заяву про ситуацію у затопленому Херсоні arrow

Прокудін зробив заяву про ситуацію у затопленому Херсоні

13 червня 2023 12:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Прокудін зробив заяву про ситуацію у затопленому Херсоні
На затоплених херсонських вулицях. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Вода в Херсоні поступово спадає, за ніч рівень знизився на 27 сантиметрів. Втім, підтопленими залишаються понад 50 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте також:

Вода і загиблі в Херсоні

За словами Олександра Прокудіна, за ніч рівень води в Херсоні знизився на 27 сантиметрів.

Зараз він становить 2,7 м.

Учора у Херсоні виявили два тіла загиблих під час потопу — чоловіка 50 років та невідомої жінки.

Прокудін наголосив, що відомо про десятьох загиблих.

Ситуація на обох берегах Дніпра

Вода з колишнього Каховського водосховища продовжує затоплювати Херсонську область.

Ситуація у регіоні наступна:

  • на правобережній частині підтопленим є 31 населений пункт (3600 будинків);
  • на лівобережній, окупованій частині — 17 населених пунктів.

Усього за час катастрофи було врятовано 2757 людей. На лівобережжі врятували 133 особи.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни опублікував актуальну онлайн-карту підтоплення Херсонщини станом на 13 червня.

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB