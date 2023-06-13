Прокудін зробив заяву про ситуацію у затопленому Херсоні
Вода в Херсоні поступово спадає, за ніч рівень знизився на 27 сантиметрів. Втім, підтопленими залишаються понад 50 населених пунктів Херсонської області.
Про це повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Вода і загиблі в Херсоні
За словами Олександра Прокудіна, за ніч рівень води в Херсоні знизився на 27 сантиметрів.
Зараз він становить 2,7 м.
Учора у Херсоні виявили два тіла загиблих під час потопу — чоловіка 50 років та невідомої жінки.
Прокудін наголосив, що відомо про десятьох загиблих.
Ситуація на обох берегах Дніпра
Вода з колишнього Каховського водосховища продовжує затоплювати Херсонську область.
Ситуація у регіоні наступна:
- на правобережній частині підтопленим є 31 населений пункт (3600 будинків);
- на лівобережній, окупованій частині — 17 населених пунктів.
Усього за час катастрофи було врятовано 2757 людей. На лівобережжі врятували 133 особи.
Нагадаємо, що Інститут вивчення війни опублікував актуальну онлайн-карту підтоплення Херсонщини станом на 13 червня.