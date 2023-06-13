Прокудин сделал заявление о ситуации в затопленном Херсоне
Вода в Херсоне постепенно спадает, за ночь уровень снизился на 27 сантиметров. Впрочем, подтопленными остаются более 50 населённых пунктов Херсонской области.
Об этом сообщил на своем официальном Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Вода и погибшие в Херсоне
По словам Александра Прокудина, за ночь уровень воды в Херсоне снизился на 27 сантиметров.
Сейчас он составляет 2,7м.
Вчера в Херсоне обнаружили тела погибших во время потопа — мужчины 50 лет и неизвестной женщины.
Прокудин подчеркнул, что известно о десяти погибших.
Ситуация на обоих берегах Днепра
Вода из бывшего Каховского водохранилища продолжает затапливать Херсонскую область.
Ситуация в регионе следующая:
- на правобережной части подтопленными остаются 31 населенный пункт (3600 домов);
- на левобережной, оккупированной части — 17 населенных пунктов.
Всего за время катастрофы было спасено 2757 человек. На левобережье спасли 133 человека.
Напомним, что Институт изучения войны опубликовал актуальную онлайн-карту подтопления Херсонской области по состоянию на 13 июня.