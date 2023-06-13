Прокудин сделал заявление о ситуации в затопленном Херсоне

На затопленных улицах Херсона. Фото: Новини.LIVE

Вода в Херсоне постепенно спадает, за ночь уровень снизился на 27 сантиметров. Впрочем, подтопленными остаются более 50 населённых пунктов Херсонской области.

Об этом сообщил на своем официальном Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Вода и погибшие в Херсоне

По словам Александра Прокудина, за ночь уровень воды в Херсоне снизился на 27 сантиметров.

Сейчас он составляет 2,7м.

Вчера в Херсоне обнаружили тела погибших во время потопа — мужчины 50 лет и неизвестной женщины.

Прокудин подчеркнул, что известно о десяти погибших.

Ситуация на обоих берегах Днепра

Вода из бывшего Каховского водохранилища продолжает затапливать Херсонскую область.

Ситуация в регионе следующая:

на правобережной части подтопленными остаются 31 населенный пункт (3600 домов);

на левобережной, оккупированной части — 17 населенных пунктов.

Всего за время катастрофы было спасено 2757 человек. На левобережье спасли 133 человека.

Напомним, что Институт изучения войны опубликовал актуальную онлайн-карту подтопления Херсонской области по состоянию на 13 июня.