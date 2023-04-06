Прокуратура Львівщини передала ЗСУ понад 30 тисяч арештованих електронних сигарет

Загальна вартість переданих електронних сигарет – понад 10 млн грн

Львівська обласна прокуратура передала на потреби Збройних Сил України понад 30 тисяч арештованих електронних сигарет. Їхня загальна вартість — понад 10 мільйонів гривень.

Про повідомили на Facebook-сторінці Львівської обласної прокуратури.

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Сигарети арештували в ході розслідування кримінального провадження щодо придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Далі прокурори звернулися до суду і отримали ухвалу для передачі арештованих електронних сигарет на потреби ЗСУ.

Як повідомили в прокуратурі Львівщини, станом на 6 квітня електронні сигарети передали представникам двох військових частин Збройних Сил України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів скерували до суду для розгляду.

Нагадаємо, ми раніге писали, що захисники отримали ще п’ять автівок підвищеної прохідності від Фонду Вадима Столара.